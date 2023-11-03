中國旅遊景點｜聯合國「最佳旅遊鄉村」中國8條村入選乃全球之冠 各村如何脫穎而出？

聯合國世界旅遊組織揭曉2023年「最佳旅遊鄉村」名單，中國有4個鄉村上榜，加上前兩屆入選的4個村莊，共有8條村入選，是全世界最多。這8個「最佳旅遊鄉村」都在哪裏？有甚麼特別之處？ 「最佳旅遊鄉村」數量 中國最多 聯合國世界旅遊組織的「最佳旅遊鄉村」評選始於2021年，旨在透過旅遊促進鄉村文化遺產保護及可持續發展。2023年「最佳旅遊鄉村」評選，共有63個國家的258個鄉村提交申請，最終選出32個國家的54個鄉村，當中4個來自中國：江西婺源篁嶺村、浙江下姜村、甘肅扎尕（粵音同「家」）那村，以及陝西朱家灣村。加上2021年入選的浙江余村、安徽西遞村，2022年入選的廣西大寨村、重慶荊竹村，中國共有8個鄉村入選聯合國世界旅遊組織的「最佳旅遊鄉村」名單，數量位列世界第一。 這些鄉村都有甚麼特別？

浙江余村：「金山銀山」理論發源地 浙江余村、浙江下姜村、陝西朱家灣村，都是發展「生態經濟」的代表。 余村是「綠水青山就是金山銀山」理念的發源地，近年從「採石經濟」轉型為「生態經濟」，從粉塵漫天蛻變為山清水秀，更發展出青年創業基地、露營基地等新業態，2022年吸引上千名大學生到來，當年全村集體經濟收入超過1,305萬元。 下姜村位於浙江省淳安縣，毗鄰杭州西湖，已有800多年歷史，20多年來從「窮髒差」蛻變為「綠富美」，並於2019年成立「大下姜」鄉村振興聯合體，探索帶動周邊24個村莊走上「共同富裕」之路。2022年前10個月，「大下姜」25個村集體總營收超過1,000萬人民幣，同比增長55.2%。 陝西省商洛市的朱家灣村，坐落於秦嶺南麓，近年改變傳統採伐資源路線，轉型做「生態衛士」，發展生態旅遊，境內有牛背梁國家森林公園等10多個景區，年接待遊客超過150萬人次，帶動當地1萬多人就業。