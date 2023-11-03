中國旅遊景點｜聯合國「最佳旅遊鄉村」中國8條村入選乃全球之冠 各村如何脫穎而出？

聯合國世界旅遊組織揭曉2023年「最佳旅遊鄉村」名單，中國有4個鄉村上榜，加上前兩屆入選的4個村莊，共有8條村入選，是全世界最多。這8個「最佳旅遊鄉村」都在哪裏？有甚麼特別之處？
「最佳旅遊鄉村」數量 中國最多
聯合國世界旅遊組織的「最佳旅遊鄉村」評選始於2021年，旨在透過旅遊促進鄉村文化遺產保護及可持續發展。2023年「最佳旅遊鄉村」評選，共有63個國家的258個鄉村提交申請，最終選出32個國家的54個鄉村，當中4個來自中國：江西婺源篁嶺村、浙江下姜村、甘肅扎尕（粵音同「家」）那村，以及陝西朱家灣村。加上2021年入選的浙江余村、安徽西遞村，2022年入選的廣西大寨村、重慶荊竹村，中國共有8個鄉村入選聯合國世界旅遊組織的「最佳旅遊鄉村」名單，數量位列世界第一。
這些鄉村都有甚麼特別？
浙江余村：「金山銀山」理論發源地
浙江余村、浙江下姜村、陝西朱家灣村，都是發展「生態經濟」的代表。 余村是「綠水青山就是金山銀山」理念的發源地，近年從「採石經濟」轉型為「生態經濟」，從粉塵漫天蛻變為山清水秀，更發展出青年創業基地、露營基地等新業態，2022年吸引上千名大學生到來，當年全村集體經濟收入超過1,305萬元。
下姜村位於浙江省淳安縣，毗鄰杭州西湖，已有800多年歷史，20多年來從「窮髒差」蛻變為「綠富美」，並於2019年成立「大下姜」鄉村振興聯合體，探索帶動周邊24個村莊走上「共同富裕」之路。2022年前10個月，「大下姜」25個村集體總營收超過1,000萬人民幣，同比增長55.2%。 陝西省商洛市的朱家灣村，坐落於秦嶺南麓，近年改變傳統採伐資源路線，轉型做「生態衛士」，發展生態旅遊，境內有牛背梁國家森林公園等10多個景區，年接待遊客超過150萬人次，帶動當地1萬多人就業。
篁嶺曬秋與全球農業文化遺產
江西篁嶺村、甘肅扎尕那村、廣西大寨村、安徽西遞村、重慶荊竹村，則在保育、活化傳統文化資源、發展文化旅遊方面各有亮點。篁嶺村位於號稱「中國最美鄉村」的江西婺源，已有近600年歷史，現存100多處明清古建築，是研究徽派古建的重要樣本之一。「篁嶺曬秋」於2014年被文化部評為「最美中國符號」之一。扎尕那村位於甘肅省甘南藏族自治州，四周群山巍峨，雲霧繚繞，如同仙境。
千餘年來，漢族農耕文化與藏族遊牧文化在此碰撞交融，於明清時期發展出特殊的農業文化——農、林、牧復合系統，被聯合國糧農組織認定為全球重要農業文化遺產。廣西大寨村利用梯田景觀、紅瑤文化發展旅遊，將旅遊收入用於古建築保育，形成良性循環。重慶荊竹村引入現代創意，活化傳統文化，打造「荊竹古道」等景觀，建成非遺傳習所，推動文化旅遊發展。