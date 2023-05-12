主人入院留醫廿多天　江蘇小黑狗疑憂心過度長出滿身白毛

據《揚子晚報》報道，江蘇常州徐先生為一名退伍老兵，以前身體很好，可就在二十多天前，因為心梗昏迷被送到醫院搶救，在醫院住了20多天，一回到家，就發現家中「小黑」身上就長出了很多的白毛，徐先生稱：「小黑狗是我養的一條流浪狗，去年從外面撿回來的，現在一歲左右，名字就叫小黑，性格非常乖」。

相傳春秋時代名相伍子胥，為了想出通過昭關、躲避吳王追捕的策略，一夜急白了頭，近日內地竟出現「狗版伍子胥」！網傳一條小黑狗，因為主人生病住院，生出無數白毛，專家表示沒聽說過動物一夜白髮，但有可能會因為焦慮而變白。

徐先生表示家人告訴他，他被送去醫院後，小黑在家裏時常跑到房間裡上躥下跳，一副很着急的樣子：「小黑可能是很擔心我吧，現在的小黑，滿身都是白毛，應該改口叫牠『小白』了。」就在徐先生出院那天，小黑還生了一個「女兒」，現在牠每天帶著自己的寶寶，很健康。

專家：可能因焦慮傷心而白髮

其實，看著小黑的黑毛變成白毛，徐先生自己心裡也很難受，他告訴記者天氣越來越熱了，等過段時間，要把牠的白毛剃掉，希望到時候能長出新的黑毛。

有關狗狗有無可能「一夜白髮」，報道引述揚州大學動物科學與技術學院楊海明教授，指：「沒聽說過動物一夜白髮，但狗的情商比較高，也可能會因為焦慮、傷心而白髮」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章