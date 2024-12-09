假學歷｜南京母花70萬為女兒報港大 僅一年被踢出校 揭中介偽造IB成績(有片)

香港多間大學今年爆出假學歷風波，發現多名內地學生持假學歷入學，更有人被判囚。內媒《荔枝新聞》昨日(8日)報道，南京的李女士花70萬（人民幣，下同）通過中介機構幫女兒申請報讀香港大學文學士，然而女兒在港大上學了1年多，突然接到校方通知，稱她因為偽造入學資料而被退學。李女士及後才發現中介機構為女兒報讀港大時擅自偽造美國高中的身份和IB成績。 報道指，李女士在2022年初透過涉事一間留學中介機構「南京索沃企業管理有限公司」的簡介會，幫女兒報讀香港大學，對方聲稱提供一站式服務，可以為即將畢業的高中生保證錄取港澳知名大學，交了申請材料後，2022年12月收到女兒被香港大學的文學士課程錄取的消息，李女士向中介機構共付款70萬。

要求中介賠償200萬被拒 2023年9月，李女士的女兒如願進入香港大學入讀，然而到今年10月份的時候，女兒突然接到港大的通知，指校方已收到確實證據，發現她在申請文學士課程時提供了偽造的IB成績單，女兒遭到退學。李女士指，女兒在國內高中上學，但發現中介機構私下為女兒偽造美國高中生的身份和IB成績。她及後找中介機構對質，機構立即將70萬全額退還，但李女士並不認可，要求機構賠償200萬。而對方認為賠償金額過高，無法協商。 女兒大受打擊 「我要去當尼姑」 她指如果女兒不符合香港大學的入學條件，機構應該提前告訴她，而不應該私下偽造美國高中的身份和IB成績。女兒當時高考文科成績本可上「211院校」（內地100所重點高校），如今被退學給全家帶來沈痛的打擊和巨大精神壓力，女兒更稱要「到尼姑庵去當尼姑」，兩人抱頭痛哭。