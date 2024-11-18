假學歷｜澳門司警拘4內地生 透過中介偽造DSE成績入讀澳科大 20人已潛逃

本港收到澳門有大學報告發現有人以虛假中學文憑試DSE成績報名澳門科技大學，經香港考評局核實後，發現20多名學生懷疑持本港文憑試虛假成績報讀，當局已就事件向警方報案。澳門教育及青年發展局隨後公布，澳門科技大學透過向香港當局核查，發現24人持假學歷，最新消息指他們均為內地學生。
認從未應考文憑試 犯罪集團代辦偽證明
澳門司警今日（18日）公布拘捕4名涉案大學一年級學生，承認自己從未應考文憑試，透過內地中介偽造成績及證明，他們被移交澳門檢察院處理。另外20人在澳門科技大學報警前已離開澳門，澳門與香港及內地警方正合作追查。
考評局10月底收到舉報
澳門司警表示，香港考評局10月底收到舉報，懷疑有學生使用不實學歷申請入讀澳門科技大學。考評局通知澳門科技大學後，校方上月29日報警。
三地警方正合作追查
涉嫌持假學歷的24名內地學生，分別為13男11女，均已入讀大學一年級。被捕的四名學生來自河北、浙江、深圳和江西，表示從未參與文憑試，是家人透過內地中介偽造成績及證明。中介於他們8月辦理入學前，派發偽造成績表，並教他們如何應對大學職員提問等。其餘20名學生在澳科大報警前已經離開澳門，司警將繼續與香港和內地警方合作追查。司警表示偽造文件，一經定罪可處罰最高三年徒刑。