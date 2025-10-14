內地女網購藥膏暗藏激素　搽足十年致肢體發脹生蛇紋

東南大學附屬中大醫院皮膚科近日接獲一名特殊病例，40歲婷婷（化名）因長期使用網購藥膏，不僅全身出現紫紅色條狀裂紋，還併發「滿月臉」及高血壓等症狀，最後確診為「續發性腎上腺皮質功能減退」，而元凶竟是她連續使用十年的一款網紅皮膚藥膏。

據了解，婷婷十年前右小腿出現紅斑及搔癢症狀，在網上購買一款宣稱「純中藥、包治百病」的皮膚藥膏使用。起初使用該藥膏確實能緩解症狀，但一旦停藥，症狀便會加劇復發，導致她必須持續使用該藥膏。此後她每天堅持塗抹，這一用就是十年。

皮質醇節律全面降低

此後婷婷身體開始出現一系列異常變化，身體各處皮膚長出寬大的條狀裂紋，看起來像蛇皮一樣，接着臉部逐漸變圓，體重也增加；同時血壓開始升高、不用藥時經常出現疲勞乏力、腹痛腹瀉。但婷婷仍未進一步就醫，僅靠自行購買口服藥短暫控制症狀。

不久前，婷婷症狀突然加重，雙下肢明顯腫脹、手部發麻，還頻繁噁心嘔吐，在家人催促下才到皮膚科尋求專業治療。

東南大學附屬中大醫院皮膚科首席專家王飛主任醫師表示，經過詳細檢查發現，婷婷體內的皮質醇節律全面降低，這是腎上腺皮質功能減退的典型表現。造成此症狀的主因，正是她長期使用的網紅藥膏中非法添加的強效激素。