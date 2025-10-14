內地女網購藥膏暗藏激素　搽足十年致肢體發脹生蛇紋

東南大學附屬中大醫院皮膚科近日接獲一名特殊病例，40歲婷婷（化名）因長期使用網購藥膏，不僅全身出現紫紅色條狀裂紋，還併發「滿月臉」及高血壓等症狀，最後確診為「續發性腎上腺皮質功能減退」，而元凶竟是她連續使用十年的一款網紅皮膚藥膏。
據了解，婷婷十年前右小腿出現紅斑及搔癢症狀，在網上購買一款宣稱「純中藥、包治百病」的皮膚藥膏使用。起初使用該藥膏確實能緩解症狀，但一旦停藥，症狀便會加劇復發，導致她必須持續使用該藥膏。此後她每天堅持塗抹，這一用就是十年。
皮質醇節律全面降低
此後婷婷身體開始出現一系列異常變化，身體各處皮膚長出寬大的條狀裂紋，看起來像蛇皮一樣，接着臉部逐漸變圓，體重也增加；同時血壓開始升高、不用藥時經常出現疲勞乏力、腹痛腹瀉。但婷婷仍未進一步就醫，僅靠自行購買口服藥短暫控制症狀。
不久前，婷婷症狀突然加重，雙下肢明顯腫脹、手部發麻，還頻繁噁心嘔吐，在家人催促下才到皮膚科尋求專業治療。
東南大學附屬中大醫院皮膚科首席專家王飛主任醫師表示，經過詳細檢查發現，婷婷體內的皮質醇節律全面降低，這是腎上腺皮質功能減退的典型表現。造成此症狀的主因，正是她長期使用的網紅藥膏中非法添加的強效激素。
「純草本、無激素」不實
王飛主任醫師指出，許多標榜「純草本、無激素」的網紅皮膚藥膏，實際上暗藏強效激素成分。這類激素雖能快速緩解皮膚症狀，但長期使用會造成皮膚依賴，且透過皮膚吸收累積後，可能引發全身性副作用，嚴重損害健康。
醫療團隊提醒，皮膚用藥應在專業醫師指導下使用，民眾若出現皮膚問題，應立即就醫診治，切勿輕信網上平台的偏方或來路不明的藥膏，以免延誤病情造成嚴重後果。
