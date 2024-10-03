內地男孩為睇黑板同時戴兩副眼鏡 近視急劇加深下場超慘（示意圖，資料來源︰Freepik）

有機會出現稜鏡效應 醫生提醒，未成年的小朋友須配戴度數合適的矯正眼鏡，才能有效抑止近視快速加深。 而兩副眼鏡疊在一起戴，不僅讓總度數超過實際的需求，還可能因光學中心未對齊而產生「稜鏡效應」，對於雙眼視覺系統造成不必要的壓力，也就是說長時間配戴一副不合格的眼鏡，自然會加速近視的加深。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章