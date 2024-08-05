防止近視方法 每日進行戶外活動約 2 至 3 小時； 2 歲或以下的幼童應避免看螢幕； 養成 20-20-20 護眼法則 ( 每隔 20 分鐘休息最少 20 秒，期間望向 20 呎外的景物 )； 做功課或閱讀時要有充足 光線； 均衡飲食； 定期進行視力測試。