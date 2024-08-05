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健康
2024-08-05 18:53:00

近視原因｜睇電視唔係最大元兇！要小心呢個用眼習慣

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近視是長時間近距離用眼而造成的。

近視是長時間近距離用眼而造成的。

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不少人認為看電視或使用電子產品是近視的最大元兇，但其實近視除了與上述兩個原因有關外，閱讀及書寫都是造成近視的主因。

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看電視導致近視？

近視是長時間近距離用眼而造成的，所以如果以23米的距離看電視，其實造成近視的機會較小。但由於看電視會導致近視的想法過於深入民心，因此不少家長限制子女看電視時，卻忽略了其他近視的致病因素。

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近視｜睇電子唔係近視最大元兇！ 要小心呢個用眼習慣

長時間使用電子產品是造成近視的主因。

長時間近距離使用電子產品

過去不少研究均指出，長時間使用電子產品是造成近視的主因，小朋友使用電話、平板電腦、電腦等電子產品時，用眼的距離約只有2030厘米，加上視覺尺寸較小，因此容易造成近視。

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近視｜睇電子唔係近視最大元兇！ 要小心呢個用眼習慣

長時間近距離閱讀或做功課都可能會造成近視。

建議做功課或閱讀時定時休息

然而，做功課、學習及閱讀的用眼距離使用電子產品時相約，「看太近、看太久、欠休息」是普遍令學童近視的原因。當長時間近距離用眼，會引起睫狀肌緊張，睫狀肌會囤積廢物，導致眼軸過長，形成近視，因此家長除了限制子女使用電子產品外，亦要提醒子女在做功課或閱讀時定時休息。

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近視｜睇電子唔係近視最大元兇！ 要小心呢個用眼習慣

需近距離用眼時應養成20-20-20護眼法則。

防止近視方法

  1. 每日進行戶外活動約23小時；
  2. 2歲或以下的幼童應避免看螢幕；
  3. 養成20-20-20護眼法則(每隔20分鐘休息最少20秒，期間望向20呎外的景物)；
  4. 做功課或閱讀時要有充足光線；
  5. 均衡飲食；
  6. 定期進行視力測試。