內地男買入4600部手機做網絡打手　4個月賺幾百萬終涉違法被罰

內地一男子買入4千多部手機，在網上直播間「刷好評」，4個月狂賺數百萬，最終涉非法經營罪被判刑1年3個月，被罰5萬元人民幣（約5.52萬港元）。

綜合內媒《潮新聞》、《寧波日報》報道，2022年，王某得知直播間刷流量「助陣」非常賺錢後，向湖南長沙某科技公司購買了大量手機、路由器、交換機等網絡設備、翻牆工具和「雲控軟件」，在浙江寧波鄞州區多地設立群控機房，僱用楊某某等人作業系統。

每部每天收費6.65元人民幣

一旦接到增加假人氣的訂單，王某就利用操控軟件，讓機房裏的大量手機進入直播間關注、點讚、評論等，原本只有個位數的人氣立刻暴漲，順勢吸引更多「野生」流量 ，最後再依照進入直播間的時間和手機數量結算非法獲利。

據王某交代，一部手機每天收費6.65元人民幣（約7.34港元），其兩個工作室加起來差不多有4,600台手機，在2022年11月至2023年3月收入近300萬人民幣（約331萬港元）。