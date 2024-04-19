內地男買入4600部手機做網絡打手　4個月賺幾百萬終涉違法被罰

內地一男子買入4千多部手機，在網上直播間「刷好評」，4個月狂賺數百萬，最終涉非法經營罪被判刑1年3個月，被罰5萬元人民幣（約5.52萬港元）。
綜合內媒《潮新聞》、《寧波日報》報道，2022年，王某得知直播間刷流量「助陣」非常賺錢後，向湖南長沙某科技公司購買了大量手機、路由器、交換機等網絡設備、翻牆工具和「雲控軟件」，在浙江寧波鄞州區多地設立群控機房，僱用楊某某等人作業系統。
每部每天收費6.65元人民幣
一旦接到增加假人氣的訂單，王某就利用操控軟件，讓機房裏的大量手機進入直播間關注、點讚、評論等，原本只有個位數的人氣立刻暴漲，順勢吸引更多「野生」流量 ，最後再依照進入直播間的時間和手機數量結算非法獲利。
據王某交代，一部手機每天收費6.65元人民幣（約7.34港元），其兩個工作室加起來差不多有4,600台手機，在2022年11月至2023年3月收入近300萬人民幣（約331萬港元）。
涉非法經營罪
經查，這些操控手機所登入的短影音平台直播間帳號均係王某從他人處批量購買所得，未經過直播平台實名認證，均為虛假帳號，但即使被平台查封，只要重新註冊就能捲土重來。
目前，該系列案共有17人進入當地檢察院審查起訴階段，其中10人已獲得法院有罪判決。王某被當地檢方提起公訴後，最終以非法經營罪被判處有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月，併罰金5萬元人民幣。（約5.52萬港元）
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