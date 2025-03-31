內地藍莓史詩級大降價至9.9元一盒 每天吃藍莓有沒有問題？

央視報道，藍莓史詩級大降價至9.9元(人民幣、下同)一盒，以前是上百元一公斤。藍莓作為一種高營養價值的水果，近年來在市場上備受青睞，但其價格曾讓不少人望而卻步。最近，多地網友發現，商超、農夫市集販售的藍莓降價了。 在廣州的多家水果專賣店，每盒125克的藍莓售價在10至15元之間浮動，最便宜的9.9元就能買一盒，折合下來每斤價格為40至60元。在廣州的一間超市，一位消費者表示：「水果店半斤裝的藍莓29.9元一盒，比去年便宜了不少，而且也有廣州本地產的藍莓可選擇，口感還挺好。」

國產藍莓口味美價廉受追捧 廣東某生鮮超市水果採購負責人表示，以前市面上的藍莓大多是進口貨，而今年以國產為主。今年的採購成本比去年差不多下降了20%，所以售價也比去年便宜了將近20%，同時，銷量上漲，和去年相比，差不多翻了一倍。 國產地栽藍莓的上市期通常集中在每年的4至9月，進口藍莓上市期在6至12月。而近年來，依托現代化的種植技術，廣東等地產的藍莓實現「反季節」搶先上市，例如近年來在廣州、佛山等地種植的藍莓1至4月就可以率先收穫，搶佔消費黃金檔。 藍莓原產於北美，由於巨大的市場潛力和經濟效益，近年來國產藍莓的種植面積和產量持續擴大，2020年國產藍莓的總產量就已經超越美國，躍居全球第一位。根據統計，截至2024年，中國藍莓栽培面積143.82萬畝，比2020年增加了44.38%；去年全國藍莓總產量78萬噸，比2020年增加了197%。產量的快速增加，讓藍莓價格逐年下降趨勢。 多地掀大規模種植藍莓 山東、吉林、遼寧、貴州、雲南等多地掀起藍莓的規模化種植熱潮。特別是雲南，早晚溫差大，日照時間長，土壤酸鹼度適宜，可栽培大部分藍莓品種，已發展成全國優勢藍莓主產區，市面上暢銷的藍莓也主要產自雲南。業內人士表示，目前藍莓的價格已處於近年來低位，隨著後續新一批次的藍莓上市，預計到四五月藍莓還將迎來一波降價。



藍莓有甚麼好處 報道也提及藍莓降價，多吃藍莓好不好？如果每天吃一盒藍莓會發生什麼事？最近有熱搜貼文說藍莓能緩解甲狀腺，皮膚變白，視力變好。這些都是真的嗎？ 1.藍莓有甚麼營養？ 藍莓，常被人們稱為「十大水果之王」之一，網路上流傳的「超級水果」名單中也必然有它一席之地。不過，藍莓的營養到底如何呢？ 說到藍莓的營養，大家通常會提到兩個－花青素和維生素C。 藍莓的維生素C通常有10~34毫克/百克，最高的也只有34毫克/百克，這個含量在蔬果界只能算中等水平的，比草莓、獼猴桃、大棗等其實都要少。 花青素的抗氧化能力很強，數據顯示，不同品種藍莓，營養成分會有差異，最高的可以超過400毫克/百克。這個在蔬果界確實算比較豐富的。 2、緩解甲狀腺？ 有網友說能緩解甲狀腺。甲狀腺功能發生病變的情況也有很多種，例如： ①甲亢是甲狀腺功能亢進了，常見的症狀是食慾增加、多汗、震顫、睡眠困難； ②甲減是甲狀腺功能低下了，常見的症狀是疲勞、嗜睡、便秘、肌無力等。 ③甲狀腺腫是甲狀腺的不規則生長，可能表現為甲狀腺整體腫大，也可能表現為不規則細胞生長導致甲狀腺中形成一個或多個腫塊(結節)。 ④甲狀腺結節則是由於遺傳、環境等多種原因導致甲狀腺內出現一個或多個異常的團塊結構，病因複雜，至今尚未完全明確。 說緩解甲狀腺其實是病句，可能她想說的是促進甲狀腺健康吧！確實有一些研究認為藍莓含有維生素C，有助於促進甲狀腺健康。 不過在水果中，藍莓並不算維生素C特別豐富的食物。而且，維生素C的確是一種健康的營養素，但是它對甲狀腺並沒有特別的作用。如果真的有甲狀腺功能的疾病，健康飲食吃點藍莓是可以的，但是還是要遵醫囑、合理定時吃藥。 3.皮膚變白？ 說藍莓能美白主要是因為它富含維生素C，有很好的抗氧化活性，能夠抑制酪胺酸被活化，這樣酪胺酸就不會變成黑色素了，就能起到美白的作用。 這種說法有一定道理，但其實也沒有特別充足的證據。不過，維生素C還是組成皮膚的膠原蛋白的合成原料，對於皮膚還是有好處的。所以，可以認為，補充維生素C對皮膚可能有一定好處，但是美白作用可能沒有你預期的那麼有效。想要美白，還是做好日常的防曬。 4.視力會變好？ 說吃藍莓視力好，主要也是因為它所含的花青素。的確有研究發現，花青素對視網膜色素上皮細胞的生長具有促進作用，提示它可能對保護視力也有潛在作用。 不過，花青素對視力的益處，目前的證據並不充足，藍莓也不能預防或治療近視。歐洲食品安全局曾經對另外一個含有花青素的水果——黑加侖相關的健康聲稱進行了評估，結果認為它「改善視力、促進暗視力」的健康聲稱是證據不足的。 5.要不要吃藍莓？ 作為一種水果，藍莓有水果的優點，也有自己的特點，味道也不錯，如果你喜歡吃，當然可以吃的。但是，如果你是因為相信藍莓那些誇大的健康功效，那就不要抱太大希望。 實際上，目前關於藍莓的各種健康功效，基本上都是從它花青素的「抗氧化」衍生出來的，並沒有直接的臨床試驗數據。而且，聲稱的健康功效存在誇大的嫌疑。 而且，花青素並不是攝取越多越好。花青素是一種強而有力的抗氧化劑，它能夠保護人體免受自由基的傷害。但過多的花青素還會妨礙礦物質的吸收，貧血、缺鋅的人最好不要吃太多的花青素。胃腸道不太好的人群，也不建議吃太多。