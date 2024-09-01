北上好去處｜高鐵抵張家界仙境　考察沈從文筆下湘西邊城

高鐵沿線遊｜全新張家界西線景點推介 探尋湘西山水風情

張家界西線｜山水畫廊篇：衡陽衡山 邵陽崀山 除了為人熟悉的張家界和鳳凰古城外，其實張家界西沿線也擁有許多特色景點，涵蓋自然風景和水鄉古鎮，讓大家感受別致的湘西風情。如果想近距離欣賞震撼的山水美景，衡陽衡山和邵陽崀（粵音同「浪」）山，相信會是你的不二之選！ 五嶽之一的「南嶽」衡山，坐落於衡陽市南嶽區，環山共有200多處宗教建築，自古便是道教、佛教聖地。衡山風景區主要以最高峰祝融峰為中心，坐擁南嶽古鎮、藏經殿、水簾洞、祝融峰、方廣寺等名勝。衡山巍峨壯麗，終年翠綠，其「麻姑仙境之幽，穿岩詩林之趣，龍鳳飛瀑之雄，禹王古城之古」，是最具代表的「新四景」。 崀山位於邵陽市新寧縣，是一座名符其實的天然丹霞地貌博物館，集山、水、林、洞於一身，擁有獨樹一幟的地質結構，以世界奇觀「崀山六絕」聞名中外。 其中，八角寨是崀山最具代表的景區，因山峰有8個翹角而得名，這裏的丹霞地貌範圍足足有40平方公里！一眼望去，盡是綿延山脈和峽谷，重巒曡嶂，震撼的山色被譽為「中國丹霞之魂」。