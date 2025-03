吳彥祖教英文課程 5日銷售破500萬元！遭埋怨「僅出現5分鐘」

影星吳彥祖日前在抖音及小紅書開設「吳彥祖教英語」帳號,並提供英語課程「吳彥祖帶你學口語」,索價398元人民幣。當時已有民眾直言吳彥祖太帥太吸睛,令人難以專心上課,「結果只記得看臉」。事隔幾日後,銷售成績出爐,可見明星效應果然強大!據報「吳彥祖帶你學口語」短短5日的銷售額,已突破500萬元人民幣,成績甚佳。不過有網民埋怨,吳彥祖在每節約10分鐘的教材片段裡,只出現5分鐘。

「吳彥祖帶你學口語」共有84節,每節為8至10分鐘。其中吳彥祖在首個片段中教了《哪吒之魔童鬧海》的經典台詞「我命由我不由天」及「急急如律令」,英文分別為「I am the master of my destiny」及「be quick to obey my command」。