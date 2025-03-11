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中國
2025-03-11 18:14:34

吳彥祖教英文課程 5日銷售破500萬元！遭埋怨「僅出現5分鐘」

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「吳彥祖帶你學口語」銷售成績理想。(互聯網)

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影星吳彥祖日前在抖音及小紅書開設「吳彥祖教英語」帳號，並提供英語課程「吳彥祖帶你學口語」，索價398元人民幣。當時已有民眾直言吳彥祖太帥太吸睛，令人難以專心上課，「結果只記得看臉」。事隔幾日後，銷售成績出爐，可見明星效應果然強大！據報「吳彥祖帶你學口語」短短5日的銷售額，已突破500萬元人民幣，成績甚佳。不過有網民埋怨，吳彥祖在每節約10分鐘的教材片段裡，只出現5分鐘。

「吳彥祖帶你學口語」共有84節，每節為8至10分鐘。其中吳彥祖在首個片段中教了《哪吒之魔童鬧海》的經典台詞「我命由我不由天」及「急急如律令」，英文分別為「I am the master of my destiny」及「be quick to obey my command」。

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消費者稱定價合理 但嫌吳彥祖出鏡少

內媒《北京商報》報道，有民眾認為課程訂價合理。購買了「吳彥祖帶你學口語」課程、英語專業出身的消費者林女士說︰「84節課包含了34堂口語發音課和25節音標精講，和其他線上網課相比價格並不貴」。但另一位購買了課程的李女士則稱，「每節10分鐘的課程，其實只有5分鐘是吳彥祖講課，剩下的時間由其他老師講解知識」；又指課程提供的「AI陪練」，只設語音對話。《北京商報》的報道又稱，根據記者不完全統計，近10年有13位明星進入教育培訓市場，主要集中在語言訓練和音樂訓練兩大領域，往往同時帶來熱度與爭議。

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