吳柳芳擦邊舞︱前國家隊體操冠軍當性感網紅　帳號解禁粉絲瘋漲至近500萬

中國前女子體操隊隊員、體操世界盃冠軍吳柳芳早前在社交媒體抖音上發布一系列性感熱舞影片，引起網民熱話，粉絲數量更激增至逾250萬。事件引起一連串風波，包括她與「師妹」管晨辰爆發罵戰。吳柳芳的抖音帳號11月24日曾遭到平台設置禁止關注，其影片數量從57條降至7條，至12月1日晚帳號解禁，至12月2日中午粉絲數已漲至490萬，超過曾罵她「給體操扣屎盆子」的2020年東京奧運冠軍管晨辰。 風波後吐心扉：「為生活想改命」 事件發酵後，吳柳芳曾拍片回應指自己因生活困難，當直播「為了生活，我就是想改命」，獲得外界同情與理解。

29歲的吳柳芳是前中國女子體操隊隊員，曾多次獲得體操世界盃平衡木、高低槓等冠軍，2013年因傷病退役。2022年退役的管晨辰也是前中國女子體操隊隊員，曾在東京奧運會平衡木比賽中奪金。 與師妹爆口水戰成熱話 被質疑故意策劃 吳柳芳自4月開始，以「56學姐」為暱稱在社交平台活躍，其賬號已發布50多條熱舞視頻，以熱舞為主，衣著性感，她亦曾身著國家隊隊服拍攝。管晨辰近日在吳柳芳的影片下留言稱：「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」疑似批評其「擦邊」（指在短影片等平台上靠衣著暴露、行為挑逗吸引眼球的行為），吳柳芳被激怒後回應：「吃不着葡萄說葡萄酸？」

隨後事件持續發酵令吳柳芳人氣暴升，社交平台在兩天時間內漲粉超過200萬人。而前一天該帳號粉絲數還不到50萬人。吳柳芳及後在直播中回應「擦邊」爭議，稱自己以前是個內向的人，跟朋友出去玩也很少說話。拍短視頻的初衷是想利用肢體讓大家開心。此外，她對與師妹管晨辰的爭論向網友鞠躬致歉，表示「拌嘴」耽擱了大家的時間，佔用了公共資源。 網民抱打不平：「僅是跳性感舞蹈 犯了甚麽錯？」 目前，吳柳芳的社交平台賬號已經被平台設置為禁止關注。提示為：該用戶因違反社區規定被禁止關注，且該賬號的認證信息也無法查看。該賬號下，吳柳芳身着運動員服裝拍攝的置頂影片也不見了。與此同時，輿論質疑吳柳芳和管晨辰的「口水仗」背後，或是有網紅經理人公司故意策劃，其目的是為了流量。

有內地網民為吳柳芳抱打不平，認為體育冠軍退役後要為自己謀生計，只要不犯法，從事什麽行業都無可厚非，「她犯了甚麽錯？」並指她僅僅是跳性感舞蹈，但其實沒有太過分的行為，「她跳舞衣服的布料比體操比賽服更多」；但一些網民認為吳柳芳是曾經的體操運動員，應該維護體操運動的形象，擦不擦邊、衣著暴不暴露是她個人的自由，但「擦完」轉場穿著國家隊隊服就太引人不適，帳號上掛著「中國體操運動員」字樣，雖然有標注「已退役」但還是不太好，「確實給中國體操運動抹了黑」。