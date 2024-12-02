中國泳壇女神︱貼泳衣照被批「擦邊」　劉湘反擊：難道要穿羽絨？

劉湘除了泳術出眾，其亮麗外表亦成為外界焦點，她不時在網上發布身穿泳衣照片。面對興起揭發內地運動員化身性感網紅「擦邊」熱潮，有粉絲留言：「泳壇女神劉湘，為何淪落成這樣？靠擦邊來博取網友關注。」劉湘上周六（11月30日）反擊：「怎麼分享我的生活和我熱愛的生活方式有問題？游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」她表示5歲開始游泳，已是生命中不可分割的一部分，很愛穿泳衣的自己，希望想將陽光、積極、健康熱愛生活的觀念傳遞給更多人，讓游泳更加科學、有趣，「當然每個人都有發表評論的權利，我一直不覺得自己身材有多好，經常也有人在評論區說我胖了或者怎樣，但胖了瘦了又怎樣呢，女生展現真實的、運動健康的自己，這就是我的生活態度。」她強調以後也會照樣發布穿泳裝的影片。