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體育
2024-12-02 12:18:06

中國泳壇女神︱貼泳衣照被批「擦邊」　劉湘反擊：難道要穿羽絨？

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游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出穿泳衣的照片，被網民質疑「擦邊」，劉湘隨即發文反擊「游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」(微博圖片)

游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出穿泳衣的照片，被網民質疑「擦邊」，劉湘隨即發文反擊「游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」(微博圖片)

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內地近日有退役女運動員因穿着性感遭批評，前女子體操隊隊員、體操世界盃冠軍吳柳芳及前擊劍冠軍秦雪後，游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出穿泳衣的照片，被網民質疑「擦邊」，劉湘隨即發文反擊「游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」

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游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出穿泳衣的照片，被網民質疑「擦邊」，劉湘隨即發文反擊「游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」(微博圖片) 劉湘除了泳術出眾，其亮麗外表亦成為外界焦點(微博圖片) 劉湘除了泳術出眾，其亮麗外表亦成為外界焦點(微博圖片) 劉湘除了泳術出眾，其亮麗外表亦成為外界焦點(微博圖片) 劉湘除了泳術出眾，其亮麗外表亦成為外界焦點(微博圖片) 游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出照片(微博圖片) 游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出照片(微博圖片) 劉湘除了泳術出眾，其亮麗外表亦成為外界焦點(微博圖片) 劉湘除了泳術出眾，其亮麗外表亦成為外界焦點(微博圖片) 游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出照片(微博圖片) 游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出照片(微博圖片) 游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出照片(微博圖片) 游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出照片(微博圖片) 游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出照片(微博圖片) 游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出照片(微博圖片) 游泳世界冠軍劉湘亦因不時在社交平台貼出照片(微博圖片) 劉湘除了泳術出眾，其亮麗外表亦成為外界焦點(微博圖片)

現年28歲的劉湘生於廣州，2018年以26秒98締造女子50米背泳世界紀錄，曾代表中國參加2016年里約熱內盧奧運，獲得過2015年世界游泳錦標賽女子50米背泳銅牌，2018年雅加達亞運會女子50米背泳金牌和女子50米自由式銀牌。

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劉湘除了泳術出眾，其亮麗外表亦成為外界焦點，她不時在網上發布身穿泳衣照片。面對興起揭發內地運動員化身性感網紅「擦邊」熱潮，有粉絲留言：「泳壇女神劉湘，為何淪落成這樣？靠擦邊來博取網友關注。」劉湘上周六（11月30日）反擊：「怎麼分享我的生活和我熱愛的生活方式有問題？游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」她表示5歲開始游泳，已是生命中不可分割的一部分，很愛穿泳衣的自己，希望想將陽光、積極、健康熱愛生活的觀念傳遞給更多人，讓游泳更加科學、有趣，「當然每個人都有發表評論的權利，我一直不覺得自己身材有多好，經常也有人在評論區說我胖了或者怎樣，但胖了瘦了又怎樣呢，女生展現真實的、運動健康的自己，這就是我的生活態度。」她強調以後也會照樣發布穿泳裝的影片。

劉湘發文獲得大量網民支持，「力挺你，做真實的自己，美女湘」、「泳衣又不是色情」、「做你自己就好」、「別管那些垃圾」、「明明是健康又美麗，怎麼有人那麼多話」。

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