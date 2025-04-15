哈爾濱公安通緝美國3特工 涉網絡攻擊亞冬會

新華社報道，哈爾濱市公安局對3名隸屬於美國國家安全局（NSA）的凱瑟琳·威爾遜（Katheryn A. Wilson）、羅伯特·思內爾（Robert J. Snelling）、斯蒂芬·約翰遜（Stephen W. Johnson）進行通緝。

報道指，今年2月舉行的「2025年哈爾濱第九屆亞冬會」遭受境外網絡攻擊，哈爾濱市公安局展開調查，成功追查到美國國家安全局的3名特工和兩間美國高校參與有關的網絡攻擊，指出實施此次網絡攻擊行動的組織是美國國家安全局信息情報部數據偵察局下屬特定入侵行動辦公室。

調查發現，美國國家安全局賽前攻擊行為主要集中在亞冬會註冊系統、抵離管理系統、競賽報名系統等重要信息系統，這些系統用於賽前開展相關工作，保存有大量賽事相關人員身份敏感信息，美國國家安全局意圖利用網絡攻擊竊取參賽運動員的個人隱私數據。