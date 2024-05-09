回鄉證自助通道｜內地口岸快捷通關「自助查驗通道」 免卻人工查驗

通關｜香港亦有「e-道」快捷通關 「非觸式e-道」減少接觸 值得一提是，香港也有本地的快捷通關機制，即「e-道」。合資格的香港居民在使用時，只須將智能身份證插入「e-道」前方的閱讀器，閱讀完成後便可進入「e-道」。進入「e-道」後，把已登記的手指平放於指紋掃描器上，一經核實便可離開。新冠疫情期間，香港更加入了採用容貌識別技術的「非觸式e-道」，盡可能減少接觸共用設備，快捷之餘亦兼具衞生。 合資格的香港居民可選擇透過「非觸式e-道」流動應用程式免費登記，又或者在通關時，使用指定的「非觸式e-道」，同時完成登記手續及通關。已登記的香港居民，只要在通關時將「非觸式e-道」流動應用程式生成的二維碼，放在「非觸式e-道」前方的二維碼掃描器，掃描完成後便可進入「e-道」。最後只要站在標示的位置望向鏡頭，核實容貌後便可離開。如果選擇使用智能身份證，則是將智能身份證放在「非觸式e-道」的光學閱讀器或插進讀卡器，完成閱讀後便可進入「e-道」。