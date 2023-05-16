回鄉證自助通道｜內地恢復口岸快捷通關「自助查驗通道」 免卻人工查驗

通關｜換領回鄉證後已登記「自助查驗通道」或失效 公告指出，將會按照疫情前的做法和標準要求，允許持有中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、台灣居民來往大陸通行證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民，還有持有外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人，以及在定期國際航班上工作的中國籍機組人員和可免簽入境或已辦妥1年或以上乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機組人員，可經邊檢快捷通道通關。內地早於2016年時就推出了名為「自助查驗通道」的快捷通關機制，捱過長達3年多的新冠疫情後，現在正是回鄉證換領潮，不少香港人意外發現此前的登記已經失效。 以下疏理了香港人欲登記「自助查驗通道」的三大重點問題，幫助大家日後「北上」有需要時，能夠更方便及節省時間。

通關｜香港亦有「e-道」快捷通關 「非觸式e-道」減少接觸 值得一提是，香港也有本地的快捷通關機制，即「e-道」。合資格的香港居民在使用時，只須將智能身份證插入「e-道」前方的閱讀器，閱讀完成後便可進入「e-道」。進入「e-道」後，把已登記的手指平放於指紋掃描器上，一經核實便可離開。新冠疫情期間，香港更加入了採用容貌識別技術的「非觸式e-道」，盡可能減少接觸共用設備，快捷之餘亦兼具衞生。 合資格的香港居民可選擇透過「非觸式e-道」流動應用程式免費登記，又或者在通關時，使用指定的「非觸式e-道」，同時完成登記手續及通關。已登記的香港居民，只要在通關時將「非觸式e-道」流動應用程式生成的二維碼，放在「非觸式e-道」前方的二維碼掃描器，掃描完成後便可進入「e-道」。最後只要站在標示的位置望向鏡頭，核實容貌後便可離開。如果選擇使用智能身份證，則是將智能身份證放在「非觸式e-道」的光學閱讀器或插進讀卡器，完成閱讀後便可進入「e-道」。