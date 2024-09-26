國慶75周年｜中國新能源汽車實現彎道超車　引領全球行業發展

中國新能源汽車近年迅速發展，中國汽車工業協會數據顯示，新能源汽車銷量在2021及2022年出現爆發式增長，銷量按年增長近一倍或以上，至2023年進一步達到近950萬輛，連續9年全球第一。10年間，新能源車銷量大幅增長逾500倍，市佔率由不足0.1%，飆升至32%。 國家主席習近平在2014年提到，發展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。 中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會數字顯示，7月常規燃油乘用車零售84萬輛，而新能源乘用車零售達87.8萬輛，意味銷量首次超越傳統油車。

工信部：城市充電難問題得到緩解 中央推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案，包括汽車。郭守剛表示，截至7月底，全國汽車報廢更新補貼申請已突破45萬份，上半年汽車報廢回收量按年增長近28%等，認為以舊換新政策效應明顯，為宏觀經濟穩定增長貢獻重要力量，將繼續配合商務部，做好汽車以舊換新政策實施相關工作，讓「真金白銀」的優惠直達消費者。 郭守剛又提到，近年中國充換電基礎設施快速發展，已建成世界上數量最多、服務範圍最廣、品種類型最全的基礎設施體系，規模不斷擴大。目前一線、二線城市充電難問題得到較大緩解，三線及以下城市、鄉村地區充換電基礎設施正在穩步推進。未來隨著新能源汽車持續快速增長，消費者對充電體系的數量和品質要求會繼續提高，將繼續配合有關當局做好相關政策貫徹落實。 原文刊登於 香港電台