國慶75周年｜中國新能源汽車實現彎道超車　引領全球行業發展

中國新能源汽車近年迅速發展，中國汽車工業協會數據顯示，新能源汽車銷量在2021及2022年出現爆發式增長，銷量按年增長近一倍或以上，至2023年進一步達到近950萬輛，連續9年全球第一。10年間，新能源車銷量大幅增長逾500倍，市佔率由不足0.1%，飆升至32%。
國家主席習近平在2014年提到，發展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。
中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會數字顯示，7月常規燃油乘用車零售84萬輛，而新能源乘用車零售達87.8萬輛，意味銷量首次超越傳統油車。
比亞迪：中國新能源車市場引領全球汽車業變革
內地新能源汽車龍頭比亞迪，亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮說，近年中國新能源汽車引領全球汽車業變革。經過10年發展，技術升級、基礎設施改善，為社會帶來清潔空氣。中國通過多年技術沉澱，在電池、電機、電控等核心零部件等技術，已經有充分的引領地位。中國產品得到廣大海外消費者認同，中國「走出去」已經不是一個產品，而是整個產業。
新能源汽車發展迅速，但對內面對激烈競爭，「內捲」之下車企開始減價應對，對外則面對貿易保護主義或以反補貼為名，遭歐盟美國等向中國產品加徵關稅的壓力。劉學亮說，行業「內捲」厲害，經得起市場淘汰將會是好東西。至於增加關稅，將不利消費者，對公司國際化進展影響不大。
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小米：公司造車自然之事 出海步伐或較同行快
傳統車企加快升級轉型，其他行業龍頭亦跨界踏入汽車戰場。3年前宣布造車的小米集團，今年推出首款新能源汽車。
集團副總裁兼首席財務官林世偉表示，消費電子與智能電動車的界線越走越近，小米造車是自然會發生的事，雖然遲入場，但發展快。他認為汽車行業智能化只是起步，發展空間好大。他說集團會先專注國內市場，由於集團在海外逾百個國家有業務營運，平台完善，相信「出海」或較其他同行快。
工信部：堅決反對歐盟美國等濫用貿易救濟措施
國家工信部裝備一司副司長郭守剛表示，工信部對去年以來，歐盟、美國等對自華進口的新能源汽車濫用貿易救濟措施，表示堅決反對，做法不符合世貿國際貿易規則，是以「公平貿易」為名，行保護自身產業發展之實，將嚴重擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，損害包括歐洲、美國在內的廣大消費者利益。
他說中國新能源汽車出口貿易可能受到階段性、局部性影響，但長期向好趨勢不會改變，又指若中國未來新能源汽車銷售佔比由近32%提高到50%，以去年汽車銷量3009萬輛計算，將有550多萬輛增長空間；在汽車以舊換新政策帶動下，有力促進新能源汽車消費及支撐宏觀經濟高質量發展。
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工信部：城市充電難問題得到緩解
中央推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案，包括汽車。郭守剛表示，截至7月底，全國汽車報廢更新補貼申請已突破45萬份，上半年汽車報廢回收量按年增長近28%等，認為以舊換新政策效應明顯，為宏觀經濟穩定增長貢獻重要力量，將繼續配合商務部，做好汽車以舊換新政策實施相關工作，讓「真金白銀」的優惠直達消費者。
郭守剛又提到，近年中國充換電基礎設施快速發展，已建成世界上數量最多、服務範圍最廣、品種類型最全的基礎設施體系，規模不斷擴大。目前一線、二線城市充電難問題得到較大緩解，三線及以下城市、鄉村地區充換電基礎設施正在穩步推進。未來隨著新能源汽車持續快速增長，消費者對充電體系的數量和品質要求會繼續提高，將繼續配合有關當局做好相關政策貫徹落實。
原文刊登於 香港電台