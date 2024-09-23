國慶75周年｜西藏建宜居鄉村　植樹將荒山打造成景點

中共十九大提出「鄉村振興戰略」，二十大報告全面推進，強調建設「宜居宜業和美鄉村」。西藏自治區不少人世代以農牧為生，當地政府響應鄉村振興戰略，持續改善住房建設管理措施，以建成「宜居鄉村」為目標，又將生態資源優勢轉化成經濟產業，希望達至生態保育和增加民眾收入雙贏。 牧民新居人畜分離 改用水沖廁所衛生安全明顯提升 有農牧民原本居住的平房自行規劃建設，只能使用旱廁，容易傳出惡臭和滋生蚊蟲，一年多前在政府補貼大半下，搬入新建的「宜居房」，可以改用水沖廁所，衞生情況大有改善。 國慶75周年｜環境及生態局推出專題片 展示國家和香港環保成就

自治區自2017年在邊境縣城，規劃建設600多個「小康村」項目，其中錯那鎮一條鄉村，政府以水泥鋼筋代替石頭木材建屋，一改以往偏遠落後、人畜共住和房屋日久失修詬病，又建設4千多平方米的牛棚，分隔村民與牛畜居住環境。有村民說，舊房不時漏水和有安全隱患，屋頂容易被強風吹走，現時的新居感覺較安全，環境亦更乾淨衞生。 政府鼓勵居民出城就業增收入 宜居房項目預計如期落成 有錯那鎮官員說，隨著農牧技術提升，加上政府鼓勵居民出城打工，最新按年收入增速達17%，位處全市鎮縣前列。 山南市政府自2021年投放近38億元人民幣，目標4年內建成178個宜居鄉村，目前大約6成項目已完工。市住房和城鄉建設局副局長、副書記張俊說，當局持續推進施工，同時由政府與民眾一同驗收確保質量，預計全部可以如期完成計劃。 國慶75周年｜十一維港煙花匯演 首加無人機環節暖場