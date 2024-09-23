國慶75周年｜西藏建宜居鄉村　植樹將荒山打造成景點

中共十九大提出「鄉村振興戰略」，二十大報告全面推進，強調建設「宜居宜業和美鄉村」。西藏自治區不少人世代以農牧為生，當地政府響應鄉村振興戰略，持續改善住房建設管理措施，以建成「宜居鄉村」為目標，又將生態資源優勢轉化成經濟產業，希望達至生態保育和增加民眾收入雙贏。
牧民新居人畜分離 改用水沖廁所衛生安全明顯提升
有農牧民原本居住的平房自行規劃建設，只能使用旱廁，容易傳出惡臭和滋生蚊蟲，一年多前在政府補貼大半下，搬入新建的「宜居房」，可以改用水沖廁所，衞生情況大有改善。
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自治區自2017年在邊境縣城，規劃建設600多個「小康村」項目，其中錯那鎮一條鄉村，政府以水泥鋼筋代替石頭木材建屋，一改以往偏遠落後、人畜共住和房屋日久失修詬病，又建設4千多平方米的牛棚，分隔村民與牛畜居住環境。有村民說，舊房不時漏水和有安全隱患，屋頂容易被強風吹走，現時的新居感覺較安全，環境亦更乾淨衞生。
政府鼓勵居民出城就業增收入 宜居房項目預計如期落成
有錯那鎮官員說，隨著農牧技術提升，加上政府鼓勵居民出城打工，最新按年收入增速達17%，位處全市鎮縣前列。 山南市政府自2021年投放近38億元人民幣，目標4年內建成178個宜居鄉村，目前大約6成項目已完工。市住房和城鄉建設局副局長、副書記張俊說，當局持續推進施工，同時由政府與民眾一同驗收確保質量，預計全部可以如期完成計劃。
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西藏天然資源豐富 當地發展旅遊同時倡生態保育
總書記習近平提出「綠水青山就是金山銀山」理論，要求平衡經濟發展與環境保護。拉薩市當雄縣生態資源豐富，被喻為「一生必到的聖地」，市生態環境局當雄縣分局副局長拉巴次仁說，位處高海拔地區，生態保育有困難，當局設立獎金鼓勵制度，減低牧民過度放牧，同時設置觀景台，避免旅客進入濕地，保護生態。
當雄縣近年又利用資源優勢，打造不同生態品牌。有國企利用冰川山脈資源，設廠生產樽裝天然飲用水。公司常務副總經理洛桑江才說，銷量持續增長，市場偏佈華東和廣東地區，預計最快明年引入香港。
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市政府2012年在公園啟動植樹造林項目，5年內成功將原本一座荒山打造成旅遊景點。當年有參與植樹工作的護林員扎西曲培說，見證公園由寸草不生，到今日成功綠化，覺得很開心。公園管理公司說，位處乾旱地區，希望以科學方式提高樹木存活率，現時已達到85%，隨著植樹量正持續上升，預計10年內公園綠化面積可達百分百。
自治區政府自2021年開展為期「拉薩南北山綠化工程」，規劃範圍覆蓋拉薩9個縣，以「南山公園」作為首個試點，進行生態系統保護修復工作，計劃用10年時間將拉薩打造成生態宜居高原城市。工程至今已完成造林面積超過57萬畝，帶動超過550萬人次就業增加收入。
原文刊登於 香港電台