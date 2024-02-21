央視春晚觀眾中60萬大獎 以為詐騙拒接電話 全網尋人後終現身

內地央視春晚向觀眾送出不少現金大禮，唯獨一筆60萬元人民幣（下同）大獎沒人認領，原因是24歲的中獎者以為是詐騙電話，拒接主辦單位通知來電。在合作單位網上尋人後，他終相信自己中獎，經聯絡後今日(21日)領獎，談起中獎的經歷時稱不太信自己成為幸運兒：「我常收到詐騙電話，雖然相信天上會有餡餅，但不會掉在我頭上。」
「天上餡餅不會掉在我頭上」
央視春晚近年開始直播抽獎，與電視機或手機觀眾互動。作為今年的獨家互動合作平台，電商龍頭之一的京東也準備不少大禮，針對海內外觀眾，春晚當天送出1億份實體禮物與30億元紅包。當晚有10名幸運觀眾在京東抽中價值60萬元的大獎，獎品是「華為全場景旗艦產品及問界M9汽車」，中獎名單公佈後，有9位幸運觀眾與京東取得聯繫，登記個人資料等獎品送達，唯獨在湖北黃岡的中獎人黎先生遲遲未聯繫上。
京東微博「喊話」 方相信中獎
內媒指「黎先生」高度警惕，以為自己接詐騙電話，直接把京東客服電話屏蔽，導致工作人員無法向對方解釋真的中獎。京東周一(19日)只好透過官方微博「喊話」，要求黎先生需在周五(24日)前聯繫客服，否則將視為放棄大獎。
最終24歲的黎先生看到了網上報道後相信自己中獎，他今日領獎時稱感覺跟做夢一樣：「我常收到詐騙電話，雖然相信天上會有餡餅，但不會掉在我頭上。」當地警方更向黎先生頒發反詐榮譽證書，以表揚他反詐意識非常高。