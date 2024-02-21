央視春晚觀眾中60萬大獎 以為詐騙拒接電話 全網尋人後終現身

內地央視春晚向觀眾送出不少現金大禮，唯獨一筆60萬元人民幣（下同）大獎沒人認領，原因是24歲的中獎者以為是詐騙電話，拒接主辦單位通知來電。在合作單位網上尋人後，他終相信自己中獎，經聯絡後今日(21日)領獎，談起中獎的經歷時稱不太信自己成為幸運兒：「我常收到詐騙電話，雖然相信天上會有餡餅，但不會掉在我頭上。」

「天上餡餅不會掉在我頭上」 央視春晚近年開始直播抽獎，與電視機或手機觀眾互動。作為今年的獨家互動合作平台，電商龍頭之一的京東也準備不少大禮，針對海內外觀眾，春晚當天送出1億份實體禮物與30億元紅包。當晚有10名幸運觀眾在京東抽中價值60萬元的大獎，獎品是「華為全場景旗艦產品及問界M9汽車」，中獎名單公佈後，有9位幸運觀眾與京東取得聯繫，登記個人資料等獎品送達，唯獨在湖北黃岡的中獎人黎先生遲遲未聯繫上。