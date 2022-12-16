專家指可紓緩鼻塞 京津滬等地現檸檬搶購潮

內地前日新增1,944宗新冠肺炎本土確診，廣東、北京及重慶分別有857、494及143宗。雖然新增個案持續回落，但不少民眾反映身邊越來越多人中招，擔心很快到自己，於是繼搶購感冒退燒藥、黃桃罐頭後，近日開始搶購檸檬。天津、上海、北京、江蘇、廣東等地都出現檸檬缺貨或加價現象，「澎湃新聞」形容，多個網購平台「檸檬告急」，連乾燥檸檬片、檸檬味糖果和汽水也售罄。

在上周四舉行的上海政府疫情記者會上，有專家提到，「如果沒有症狀或有一點鼻塞，用新鮮檸檬泡溫水喝就行了」，結果幾日後掀起檸檬搶購潮。不論是普通民眾還是水果商販，見到檸檬「返貨」，都圍住貨車直接一箱箱買走。有北京網民透露，一箱檸檬已從160元(人民幣，下同)漲至500元。有廣東網民就指，「常買的那家青檸檬以前一直是17塊多五斤，現在漲到27塊五斤」。

另一邊廂，網上流傳一張知名陳醋、蘋果醋飲品「天地壹號」的內部通告，指網購平台上陳醋飲品銷量波動大，要求員工和經銷商不得內部購買、囤積陳醋飲品，並嚴禁私自加價售賣。網購平台上的天地壹號蘋果醋飲品則顯示「無貨」。