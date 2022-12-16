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中國
2022-12-16 04:31:43
日報

專家指可紓緩鼻塞 京津滬等地現檸檬搶購潮

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內地前日新增1,944宗新冠肺炎本土確診，廣東、北京及重慶分別有857、494及143宗。雖然新增個案持續回落，但不少民眾反映身邊越來越多人中招，擔心很快到自己，於是繼搶購感冒退燒藥、黃桃罐頭後，近日開始搶購檸檬。天津、上海、北京、江蘇、廣東等地都出現檸檬缺貨或加價現象，「澎湃新聞」形容，多個網購平台「檸檬告急」，連乾燥檸檬片、檸檬味糖果和汽水也售罄。
 

搶購檸檬

網購平台檸檬缺貨。(互聯網)

搶購檸檬

網上流傳搶購檸檬的畫面。(互聯網)

在上周四舉行的上海政府疫情記者會上，有專家提到，「如果沒有症狀或有一點鼻塞，用新鮮檸檬泡溫水喝就行了」，結果幾日後掀起檸檬搶購潮。不論是普通民眾還是水果商販，見到檸檬「返貨」，都圍住貨車直接一箱箱買走。有北京網民透露，一箱檸檬已從160元(人民幣，下同)漲至500元。有廣東網民就指，「常買的那家青檸檬以前一直是17塊多五斤，現在漲到27塊五斤」。

另一邊廂，網上流傳一張知名陳醋、蘋果醋飲品「天地壹號」的內部通告，指網購平台上陳醋飲品銷量波動大，要求員工和經銷商不得內部購買、囤積陳醋飲品，並嚴禁私自加價售賣。網購平台上的天地壹號蘋果醋飲品則顯示「無貨」。

鍾南山：新冠肺炎可改叫新冠感冒

對於這些防疫焦慮，中國工程院院士張伯禮表示，恐慌、焦慮等情緒可能導致人體免疫力下降，重申目前Omicron感染致病力轉弱，民眾無必要緊張。中國工程院院士鍾南山亦稱，勿因中招而害怕、恐懼，又指Omicron已不引致肺炎，新冠肺炎可改叫「新冠感冒」，相信到明年初，「我們將看到一個更加開放、陽光、樂觀、有生機的社會」。

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