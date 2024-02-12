小三生曬壓歲錢「已攢下超300萬」　網驚：爺爺還缺孫子孫女嗎？

記者李宗芳／綜合報導 你家的孩子今年壓歲錢收到多少？來看看內地浙江杭州一名女童，今年才小學三年級，從出生到現在，收到的紅包已累計達70萬元人民幣，消息一出驚呆一票網友直呼「爺爺還缺孫子孫女嗎？」 據《橙柿互動》報導，杭州女孩小雨的媽媽日前在社交平台發了一張照片，照片中的小雨正在吃年夜飯，身旁擺放著厚厚一疊百元大鈔。據小雨媽媽表示，每逢過年過節，小雨的爺爺奶奶都會包上一個大紅包，再加上外公外婆和七大姑八大姨的，今年小學三年級的小雨，已經攢下了67萬元人民幣的壓歲錢，加上今年過年收到3萬元人民幣左右，存款可望突破70萬元人民幣。

擁有這麼大一筆鉅款，怎麼用呢？小雨媽媽表示，由於女兒太小對金錢還沒有太多的概念，所以這筆錢暫時由自己保管，加上本身從事金融行業，她會把這筆錢分為幾個部分，60萬元主要購買銀行理財，其餘部分會進行股票投資。 劉女士說，雖然家裡條件比較好，但是在孩子零花錢方面，她管得還是比較嚴格的，孩子想獲得零花錢，只能通過自己的努力，比如，考試要達到目標等，日常能支配只有幾百元人民幣，讓孩子慢慢培養一些理財的意識，等小雨讀大學了，會交給她一部分進行管理；等她開始工作了，這筆錢再全額交給孩子。