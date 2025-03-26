小米電動車SU7紙紮版內地熱賣　$10有交易網民讚：清明搶手貨

小米電動車SU7「人間」熱賣，隨清明節腳步近，也成祭品搶手貨！內地網上出現「紙紮版」售價僅為10至14元人民幣，讓網民直呼「高性價比」、「讓祖先也開上新能源車」！

迅速成為祭祖用品市場熱門商品

據悉，小米SU7起售價為21.59萬元人民幣，於2024年3月28日正式發布，短短4分鐘銷量破1萬。

清明節前夕，多款紙紮版小米SU7在電商平臺和實體店鋪中悄然熱賣，迅速成為祭祖用品市場的熱門商品，這款商品以其精緻的外觀和親民的價格吸引了廣泛關注，售價僅為10至14元人民幣。除了小米SU7，市場上還出現了其他品牌的紙紮車，如保時捷、路虎等，同樣很吸睛。

相關話題引發網民熱議，直呼「下次掃墓我也要給祖宗們燒一個，讓他們也體驗一下豪車的感覺」、「祖先的車也太潮了」、「萬萬沒想到，先人比我們還要先開上小米」，不過也有人調侃「那還得燒個駕照跟充電樁呢」。