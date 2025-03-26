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2025-03-26 16:30:00

小米電動車SU7紙紮版內地熱賣　$10有交易網民讚：清明搶手貨

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小米純電動轎車SU7紙紮版內地熱賣　$10有交易網民讚：清明搶手貨

小米純電動轎車SU7紙紮版內地熱賣　$10有交易網民讚：清明搶手貨

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小米電動車SU7「人間」熱賣，隨清明節腳步近，也成祭品搶手貨！內地網上出現「紙紮版」售價僅為10至14元人民幣，讓網民直呼「高性價比」、「讓祖先也開上新能源車」！

迅速成為祭祖用品市場熱門商品

據悉，小米SU7起售價為21.59萬元人民幣，於2024年3月28日正式發布，短短4分鐘銷量破1萬。

清明節前夕，多款紙紮版小米SU7在電商平臺和實體店鋪中悄然熱賣，迅速成為祭祖用品市場的熱門商品，這款商品以其精緻的外觀和親民的價格吸引了廣泛關注，售價僅為10至14元人民幣。除了小米SU7，市場上還出現了其他品牌的紙紮車，如保時捷、路虎等，同樣很吸睛。

相關話題引發網民熱議，直呼「下次掃墓我也要給祖宗們燒一個，讓他們也體驗一下豪車的感覺」、「祖先的車也太潮了」、「萬萬沒想到，先人比我們還要先開上小米」，不過也有人調侃「那還得燒個駕照跟充電樁呢」。

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清明節前夕，多款紙紮版小米SU7在電商平臺和實體店鋪中悄然熱賣，迅速成為祭祖用品市場的熱門商品 清明節前夕，多款紙紮版小米SU7在電商平臺和實體店鋪中悄然熱賣，迅速成為祭祖用品市場的熱門商品 小米SU7紙紮版。（微博） 去年清明節前夕便有人在街頭拍下仿小米SU7紙紮版。（網上圖片）

專家：紙紮版小米SU7或涉侵權問題

據《搜狐新聞》報道，紙紮版小米SU7的流行，雖然體現了傳統祭祀文化與現代科技的結合，但部分法律專家和網友對其否涉及侵權問題提出疑問；《羊城晚報》指出，雖然該商品並未直接使用小米品牌的標誌，但其設計與真車高度相似，可能存在侵犯知識產權的風險。

其實早在2024年，網上就已經出現紙紮SU7的相關消息，還一度登上網路熱搜，有網民路上拍到快遞員載紙紮SU7，稱「兩個世界同步上新」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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