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2023-09-15 15:15:59

山東男病亡疑涉醫療事故　遺體遭離奇火化　院方稱另一死者家屬錯認

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山東男病亡疑涉醫療事故　遺體遭離奇火化　院方稱另一死者家屬錯認

記者李宗芳／綜合報道

山東一男子住院治療胰腺炎，突然病發身亡，妻子懷疑治療不當，沒想到，存放在醫院太平間的遺體，卻在未通知家屬下被拉去火化，對此院方回應是另一死者兒子認錯人導致烏龍，願與家屬協商。

據《大風新聞》報道，青島趙女士媒體投訴，其丈夫今年45歲，8月28日晚上因為肚子痛被送到青島市即墨區中醫院急診，確診胰腺炎住院治療，其主治醫生原通知9月6號可以出院，但就在前一天晚在醫院對面體育場散步時突感不適，一直急救到淩晨1點鐘左右，宣告搶救無效。

涉事醫院太平間。（圖／翻攝大風新聞）

院方：冷凍時間長臉上有霜

趙女士稱9月3號拍CT顯示丈夫心臟和腎已經有問題，懷疑一開始就不是單純的胰腺炎，應該住進重症監護室，指醫院對丈夫治療不當，造成其突然病亡：「我們本身打算準備走司法程式（序），所以才把我丈夫的遺體存放在醫院太平間，是9月5號下半夜放進去的，但是9月9號早晨8點，醫院保衛科的趙科長給我打電話說，我丈夫的遺體被拉出去火化了。」

對於趙女士質疑醫院「毀屍滅跡」私自拉遺體火化，該醫院保衛科趙科長表示，是另一名死者兒子誤把趙女士丈夫認成他爹，因為冷凍時間長，臉上有霜，看不清楚，加上從醫院太平間拉走核驗時，死者家屬換了另一個來人接遺體，也沒確認好，現願意坐下來和趙女士協商。據悉，趙女士已報案，醫院方面也報警處理，青島市公安局即墨分局已介入調查。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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