山東男病亡疑涉醫療事故　遺體遭離奇火化　院方稱另一死者家屬錯認

記者李宗芳／綜合報道

山東一男子住院治療胰腺炎，突然病發身亡，妻子懷疑治療不當，沒想到，存放在醫院太平間的遺體，卻在未通知家屬下被拉去火化，對此院方回應是另一死者兒子認錯人導致烏龍，願與家屬協商。

據《大風新聞》報道，青島趙女士媒體投訴，其丈夫今年45歲，8月28日晚上因為肚子痛被送到青島市即墨區中醫院急診，確診胰腺炎住院治療，其主治醫生原通知9月6號可以出院，但就在前一天晚在醫院對面體育場散步時突感不適，一直急救到淩晨1點鐘左右，宣告搶救無效。