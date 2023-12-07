意大利退出一帶一路 中方︰反對抹黑破壞製造割裂(更新)

【新增中國外交部回應】 對於意大利決定退出中國主導的一帶一路倡議。在北京，外交部發言人汪文斌今日(7日)指，一帶一路得到國際社會的普遍支持和歡迎，中方堅決反對抹黑破壞共建「一帶一路」合作，反對陣營對抗製造割裂。 汪文斌指，一帶一路倡議提出10年來，成果惠及150多個國家，成為當今最受歡迎的國際公共產品，以及最大規模的國際合作平台，今年10月亦成功舉辦第3屆一帶一路國際合作高峰論壇，包括意大利在內的151個國家和41個國際組織的代表參會，形成458項成果，釋放團結協作開放共贏的積極訊號，體現共建一帶一路的巨大感召力和全球影響力。

意大利外長塔亞尼(Antonio Tajani)表示，意大利政府已正式知會中國退出一帶一路倡議，強調此舉不會影響兩國關係。《意大利晚郵報》(Corriere della Sera)報道，這項等待已久的決定已於3天前傳達給北京當局，但雙方皆未發表任何官方聲明。 塔亞尼在羅馬出席活動時表示，意大利政府早前已知會中國退出一帶一路的決定。他表示，加入一帶一路沒有產生預期的效果，一些沒有加入倡議的國家反而取得更好的成果，所以有關協議已不再是政府優先事項，但他強調退出倡議不會影響兩國關雙邊關係。