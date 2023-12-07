熱門搜尋:
六合彩 譚旻萱 Taylor Swift 區議會選舉2023 恒生指數 周庭 肺炎支原體 五月天 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 白日之下 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 GTA6
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-12-07 17:04:00

意大利退出一帶一路 中方︰反對抹黑破壞製造割裂(更新)

分享：
意大利已通知中國，將退出一帶一路。(資料圖片)

意大利已通知中國，將退出一帶一路。(資料圖片)

【新增中國外交部回應】

對於意大利決定退出中國主導的一帶一路倡議。在北京，外交部發言人汪文斌今日(7日)指，一帶一路得到國際社會的普遍支持和歡迎，中方堅決反對抹黑破壞共建「一帶一路」合作，反對陣營對抗製造割裂。

汪文斌指，一帶一路倡議提出10年來，成果惠及150多個國家，成為當今最受歡迎的國際公共產品，以及最大規模的國際合作平台，今年10月亦成功舉辦第3屆一帶一路國際合作高峰論壇，包括意大利在內的151個國家和41個國際組織的代表參會，形成458項成果，釋放團結協作開放共贏的積極訊號，體現共建一帶一路的巨大感召力和全球影響力。

塔亞尼表示，意大利政府早前已知會中國退出一帶一路的決定。(資料圖片)

塔亞尼表示，意大利政府早前已知會中國退出一帶一路的決定。(資料圖片)

意大利外長塔亞尼(Antonio Tajani)表示，意大利政府已正式知會中國退出一帶一路倡議，強調此舉不會影響兩國關係。《意大利晚郵報》(Corriere della Sera)報道，這項等待已久的決定已於3天前傳達給北京當局，但雙方皆未發表任何官方聲明。

塔亞尼在羅馬出席活動時表示，意大利政府早前已知會中國退出一帶一路的決定。他表示，加入一帶一路沒有產生預期的效果，一些沒有加入倡議的國家反而取得更好的成果，所以有關協議已不再是政府優先事項，但他強調退出倡議不會影響兩國關雙邊關係。

路透：意大利願與中國保持良好關係

意大利傳媒早前亦報道指，意方已發送正式退出通知，但同時表明願意同中方維持戰略關係。《路透社》報道，一位政府消息人士表示，北京當局「最近幾天」收到意大利通知中國政府不會續簽該協議的信。另一位政府消息人士表示：「即使我們不再參與一帶一路倡議，我們也完全願意與中國保持良好關係。」

意大利是唯一加入中國「一帶一路」倡議的七國集團(G7)成員國，梅洛尼去年上台前曾表示，前任政府在2019年加入一帶一路的決定是個「嚴重錯誤」。國防部長克羅塞托(Guido Crosetto)7月曾說，加入一帶一路倡議，是一個即興及極差的決定。批評人士曾譴責這項兆元投資計畫是具掠奪性的「特洛伊木馬」，目的是收買政治影響力。根據協議條款，意大利要提前3個月通知中方打算退出，否則將於20243月自動延續。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受