戴綠帽20年！河南漢遷戶口驗DNA才知「兒子」非親生

河南濮陽南先生（化名）與前妻於2003年結婚，2015年離婚時雙方育有一兒一女，女兒跟隨前妻，兒子則由南先生撫養，但戶口一直在前妻名下。去年南先生為兒子遷戶口而進行DNA親子鑑定，結果發現養育20年的「兒子」竟無血緣關係。
前妻堅稱︰親子報告都能造假
據河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》報道，南先生表示，離婚時前妻不要兒子，堅持要帶走女兒並把兒子留給他。「現在兒子不是我的，我覺得一輩子都被毁了！」面對南先生的質疑，前妻卻堅稱「親子報告都能造假，就是你的孩子！」
據了解，南先生這些年為了兒子付出極大心力。兒子生病時，他連夜背著到醫院；上學需要繳學費時，他打兩份工籌錢；兒子要買車時，他又拿出積蓄幫忙。
DNA親子鑑定報告顯示「排除親生血緣關係」，結果讓南先生震驚不已，覺得一輩子的努力都白費了。他與前妻對質時，對方不僅不認帳，還堅持說親子鑑定能造假，讓南先生非常氣憤。前妻沒有道歉，也沒有表現出愧疚，這種態度更讓南先生心寒。
事件讓人崩潰的原因不僅是經濟上的損失，更重要的是感情上的打擊。南先生說他已經把「兒子」當成親生的，現在知道真相後，不知道如何面對這個現實。
面對這種情況，專家建議保留好親子鑑定報告和撫養費用的轉帳記錄作為證據。然後可以諮詢律師，看看能否追回這些年的撫養費。此外，在辦理重要手續涉及血緣關係時，提前確認清楚總比事後發現要好。
