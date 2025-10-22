戴綠帽20年！河南漢遷戶口驗DNA才知「兒子」非親生

河南濮陽南先生（化名）與前妻於2003年結婚，2015年離婚時雙方育有一兒一女，女兒跟隨前妻，兒子則由南先生撫養，但戶口一直在前妻名下。去年南先生為兒子遷戶口而進行DNA親子鑑定，結果發現養育20年的「兒子」竟無血緣關係。

前妻堅稱︰親子報告都能造假

據河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》報道，南先生表示，離婚時前妻不要兒子，堅持要帶走女兒並把兒子留給他。「現在兒子不是我的，我覺得一輩子都被毁了！」面對南先生的質疑，前妻卻堅稱「親子報告都能造假，就是你的孩子！」