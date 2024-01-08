新疆女遠嫁天津收家鄉25公斤羊肉年貨　外婆：專為孫女養的

農曆新年將至，許多人都在置辦年貨，內地一位從新疆遠嫁到天津的董姓女子，今年也收到了來自家鄉的25公斤羊肉，父母告訴她，這頭羊是外婆特意準備的新年禮物。內地媒體《白鹿視頻》報道，董女遠從大陸西北的新疆嫁到華北的天津，她的外公、外婆老家養了20幾頭羊，父母4年來都會將羊提前分割，預先冷凍好再寄給她。

不少遠嫁網民分享家人送來的禮物 2023年底，媽媽通知董女要寄羊肉給她，董媽媽說，這頭羊是外婆特意為寶貝外孫女養的羊，也是今年這批羊養的最好的，先宰殺分裝，把羊肉冷凍完全了，才送到董女手上。董女說，每年都能收到家中寄來的包裹，今年也收到從新疆遠道而來的25公斤羊肉，她心情很激動，也很想哭。許多網友也紛紛留言表示感動，也有人分享自己家人送來的禮物，溫馨之情溢於言表，「同樣遠嫁，每次爸爸、媽媽、弟弟、妹妹都會給大包小包的帶東西、帶好吃的，很後悔遠嫁」、「秋天我爸從新疆開車給我帶過來，不只有羊肉，還有饢、麵粉、調料、西域春、西梅、桃子、西瓜、甜瓜…」、「爸媽從內蒙寄了40斤（20公斤）羊肉到廣東」、「收到媽媽寄來的香腸臘肉」、「我爸從新疆寄了90斤（45公斤）牛羊肉來杭州」。