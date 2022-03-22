東航空難｜去紋眉逃過一劫？內地網紅曝真相

中國東方航空一架載有132人的波音737-800客機，昨日下午在廣西梧州墜毀，震驚國際。機上原本有一名內地網紅「凌哥哥」，他在墜機意外傳出後發片報平安，指自己因為取消行程而沒有登上這班機，而他較早前另一段影片顯示正在美容院裡紋眉，令網民紛紛表達關心，有人指「眉毛拯救了你」，並祝福「大難不死必有後福」。

內地網媒《九派新聞》報道，24歲內地抖音網紅「凌哥哥」4天前曾PO出購票簡訊，顯示他預訂了昨日的東方航空MU5735航班，昨日下午傳出墜機事故後，不少網民和Fans都對他表示擔心，結果發現他貼出去紋眉的影片。抖音的畫面可見，他躺在紫色的美容床上，眉毛因正在敷麻藥變成白色，他當時尚未知道墜機消息，令不少網民指「要感謝眉毛救了你」、「你要去那個紋眉店辦個終生會員」、「一看你的眉毛就知道今天你能逃過一劫」。

因前一班機取消而無搭出事客機

「凌哥哥」其後亦再發布影片，配文指「謝謝朋友的關心。我沒上飛機。也祝願上了飛機的家人們能夠平安回家」。他指，本來計畫要先從騰衝搭飛機到昆明，再轉搭失事班機到廣州，但前一班飛昆明的班機，由於天氣因素取消了，所以他也未有搭上失事班機。有網友質疑他在說謊，「凌哥哥」也於另一條影片中分享自己的退票訊息，證明所言非虛。大批網民隨即留言，指他「大難不死必有後福」、「祝福你」、「傳遞幸運給上了飛機的人吧」。

據報，原來像「凌哥哥」這樣買了這班航班機票後退票的人有9個。此外，墜機意外一開始有報道指機上共有133人，其中一位乘客因曾去過疫情高風險區域，臨時不讓上機，故後來證實機上有132人。