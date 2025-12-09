欠酒店2個月租拒搬走　重慶男理直氣壯：法院見

重慶一名男子攜帶八旬母親及10歲孩子入住酒店超過4個月，累積拖欠近5,000元人民幣（約5,500港元）房租，不僅拒絕付款，即使酒店老闆願意免除所有欠款並倒貼500元人民幣搬遷費，他仍堅持不肯搬離。 酒店免除所有費用及倒貼搬遷費 男子仍不願離開 根據《紅星新聞》報道，該名吳姓男子於7月底入住重慶一間酒店，房租為每日140元人民幣（約154港元）。酒店工作人員12月7日向《極目新聞》表示，吳先生前兩個月每天按時支付房租，後期出現拖欠情況，偶爾僅支付部分費用，最後則完全停止付款，工作人員多次要求都沒有結果。

酒店工作人員指出，截至目前吳先生已積欠近5000元人民幣房費，酒店多次要求對方搬離但都遭到拒絕。酒店老闆提出免除全部欠款及透過中介公司聯繫便宜的租盤，並願意支付500元人民幣搬遷費用，但吳先生依然不為所動。

吳先生則表示，他並非不願還錢，而是有案件需要前往法院處理，有十幾萬元人民幣欠款未能收回，「手上的錢沒有到位」。他還說，選擇這間酒店是因為距離法院較近，甚至表示「我和她（酒店老闆）是經濟糾紛，最好的途徑是法院，我要求她去法院起訴。」