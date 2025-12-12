水銀溫度計明年停產 網傳價格飆升幾倍

內地由2026年1月1日起，將全面禁止生產含汞（俗稱水銀）溫度計和含汞血壓計產品，承載幾代人健康記憶的水銀溫度計即將退出歷史舞台。消息一出，「水銀溫度計血壓計明年起禁止生產」話題迅速引發熱議，社交平台上更出現網民一次購買數十支溫度計的照片，聲稱價格大增「一針難求」。 《科技日報》12月12日報道，揚州大學化學與材料學院教授俞磊表示，禁產水銀溫度計是內地履行《關於汞的水俁公約》的具體舉措，也是生態環保、醫療安全理念的體現。他解釋，水銀是唯一在常溫下呈液態的金屬，具有強毒性和不可降解性。一支標準水銀溫度計含水銀約1至2克，一旦破裂，水銀會揮發形成有毒且無色無味的蒸氣，可使50立方公尺房間空氣中汞濃度短時間內飆升至22毫克／立方公尺，遠高於1毫克／立方公尺的急性中毒閾值。

水銀或引致急性中毒 陸軍軍醫大學西南醫院江北院區急診科主任呂福林補充，人體吸入高濃度水銀蒸氣後可能引起急性中毒，損害神經系統和腎臟功能，兒童和孕婦吸入水銀蒸氣更可能導致發育遲緩、胎兒畸形等不可逆傷害。臨床上，未成年人咬斷溫度計誤吞水銀導致消化道損傷、誤飲被破碎溫度計污染過的水源導致腹瀉等案例常有發生。 由於水銀溫度計明年起將不再生產，網上傳出內地各大網購平台的水銀溫度計價格數倍翻漲。《北京日報》記者在網購平台以「水銀溫度計」為關鍵詞搜尋發現，目前水銀溫度計普遍在十幾元人民幣之間，價格略有上漲但貨源充足，並非如部分網友所說需要「搶購」。有趣的是，在購物平台的「溫度計熱銷榜」上，價格更高但使用更便捷的耳溫槍占據榜單前三位，「好評榜」榜首也是耳溫槍嬰兒溫度計。

電子溫度計減風險 揚州大學分析化學教研室副主任馬誠認為，已逐步普及的電子溫度計或將成為理想替代選擇。電子溫度計不含汞，從根源上避免汞污染風險，主要分為非接觸式和接觸式兩類。接觸式電子溫度計測量精度可與水銀溫度計相媲美，全程僅需15秒左右，基本滿足臨床和日常使用需求。 俞磊表示，鎵銦錫溫度計以無毒的鎵銦錫合金替代水銀，具備無毒、不揮發、環境友好等顯著優勢，其讀數方式、測量時間與使用姿勢也與傳統水銀溫度計基本一致，更符合大眾的長期使用習慣。他建議，鎵銦錫合金中的鎵和銦屬於戰略資源，該類溫度計應納入出口管制目錄，避免戰略資源流失。