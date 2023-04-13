沙塵暴｜內蒙古出門找羊忘關窗戶　掃出近3公斤塵

記者林兪彤／綜合報道 大陸近日因為沙塵暴的影響，各地塵土紛飛。在內蒙古，有位女子在10日時外出找羊，卻粗心忘記關上家中窗戶，回家時發現家裡「鋪滿」了厚厚一層沙塵，女子使用工具反覆清掃了將近一小時才打掃乾淨。女子的經歷不僅登上了熱搜，也讓大陸各地網友紛紛分享自己家鄉的天氣，同時帶出了許多同為「沙塵受災戶」的網友的留言。

掃出的沙土達3公斤 近日，北京市氣象台升級發布大風黃色和沙塵暴黃色預警訊號，而在內蒙古包頭市，有一名女子表示自己在外出找羊的時候忘記關上窗戶，回家發現家裡已經有一層厚厚的沙土。令她震驚的是，才9坪(約320呎)不過的小地方，她竟然掃了大約一小時才全部打掃完畢，而掃出來的沙土大概有將近3公斤這麼重。有四川地區的網友看到這則消息，不僅對女子表示同情之外，也秀出了自己所在城市的天氣，不僅陽光明媚，天空也十分的蔚藍。網友表示，四川天氣之所以如此，是因為秦嶺山脈阻擋了沙塵的南下。與此同時，微博話題「謝謝秦嶺遮風擋土」也一同登上了熱搜。