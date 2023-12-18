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中國
2023-12-18 14:40:14

涉與男友綁架劫殺7人　內地「美魔女」勞榮枝被處死

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勞榮枝(右)與情人法子英的照片。(網上截圖)

勞榮枝(右)與情人法子英的照片。(網上截圖)

被指內地「美魔女」殺人犯勞榮枝與男友法子英涉嫌綁架、搶劫、殺人案件，當中造成7人死亡，早前經內地法院兩次審理後，勞榮枝被判處死刑，期間勞榮枝不訴提出上訴，認為自己「罪不至死」。近日，最高人民法院對勞榮枝故意殺人、搶劫、綁架死刑覆核一案作出裁定，核准勞榮枝死刑，並在今日(18日)上午，南昌市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對勞榮枝執行了死刑，市人民檢察院派員臨場監督。有受害人家屬直言「大快人心，等了好久」。勞榮枝處死消息在內地網站惹來關注。

勞榮枝(左)與情人法子英的合照。(網上截圖) 勞榮枝的男友法子英在1999年與公安拘捕，同年底被槍決。(網上圖片) 勞榮枝受審時的圖片。(網上截圖) 勞榮枝受審時的圖片。(網上截圖) 勞榮枝被通緝的圖片。(網上圖片) 勞榮枝在酒吧工作時的舊照。(網上圖片)

本為小學教師   19歲時認識男友產生「英雄式崇拜

據目前網上資料顯示，勞榮枝在1974年出生在江西省，原本在一間內地子弟學校擔任小學語文教，在未認識情人法子英之前，她一直被認為品學兼優，但在1993年，即勞榮枝19歲那年，認識了當時社會邊緣人物法子英後，從此對他產生了一種「英雄式的崇拜，即使當時近30歲的法子英已有家室，並與妻子協議離婚，但勞榮枝不顧家人反對，決定迷戀法子英。

男友被判死後   隱姓埋名近20年

到1996年，法子英因犯事帶著勞榮枝逃離家鄉，從此過著顛沛流離的生活，由於生活拮据，勞榮枝利用自己姿色在娛樂場所賺錢，但仍未能解決生活問題，最終兩人決定走上謀財害命的道路。在1996年至1999年間，法子英與勞榮枝涉嫌綁架、搶劫、殺死7名人士。警方在1999年逮捕法子英，並在同時12月判處法子英槍斃。之後勞榮枝銷聲匿跡，隱姓埋名，直至2019年在廈門被當地公安拘捕。

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最高人民法院覆核確認，指在1996年至1999年間，被告勞榮枝與其情人法子英(已另案核準並執行死刑)共謀搶劫等，由勞榮枝在娛樂場所從事陪侍服務，物色作案對象，與法子英共同實施暴力，劫取他人財物或綁架他人勒索財物。二人在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施搶劫、故意殺人、綁架4宗，共致7人死亡，犯罪情節惡劣，手段殘忍，主觀惡性極深，人身危險性和社會危害性極大，後果和罪行極其嚴重。

死前向被害人家屬道歉    死者家屬：大快人心

勞榮枝被處死的消息今日在內地網站流傳，惹來網民熱議。據悉勞榮枝死前向被害人家屬道歉，有被殺害人的妻子表示，勞榮枝的死「終於給死者一個交代了」，形容「大快人心，等了好久啊，終於核准下來。」

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