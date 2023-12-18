涉與男友綁架劫殺7人　內地「美魔女」勞榮枝被處死

被指內地「美魔女」殺人犯勞榮枝與男友法子英涉嫌綁架、搶劫、殺人案件，當中造成7人死亡，早前經內地法院兩次審理後，勞榮枝被判處死刑，期間勞榮枝不訴提出上訴，認為自己「罪不至死」。近日，最高人民法院對勞榮枝故意殺人、搶劫、綁架死刑覆核一案作出裁定，核准勞榮枝死刑，並在今日(18日)上午，南昌市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對勞榮枝執行了死刑，市人民檢察院派員臨場監督。有受害人家屬直言「大快人心，等了好久」。勞榮枝處死消息在內地網站惹來關注。

本為 小學教師 19歲時 認識男友 產生「英雄式 崇拜 」

據目前網上資料顯示，勞榮枝在1974年出生在江西省，原本在一間內地子弟學校擔任小學語文教師，在未認識情人法子英之前，她一直被認為品學兼優，但在1993年，即勞榮枝19歲那年，認識了當時社會邊緣人物法子英後，從此對他產生了一種「英雄式的崇拜」，即使當時近30歲的法子英已有家室，並與妻子協議離婚，但勞榮枝不顧家人反對，決定迷戀法子英。

男友被判死後 隱姓埋名近20年

到1996年，法子英因犯事帶著勞榮枝逃離家鄉，從此過著顛沛流離的生活，由於生活拮据，勞榮枝利用自己姿色在娛樂場所賺錢，但仍未能解決生活問題，最終兩人決定走上謀財害命的道路。在1996年至1999年間，法子英與勞榮枝涉嫌綁架、搶劫、殺死7名人士。警方在1999年逮捕法子英，並在同時12月判處法子英槍斃。之後勞榮枝銷聲匿跡，隱姓埋名，直至2019年在廈門被當地公安拘捕。