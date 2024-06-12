深中通道本月通車！ 最低收費料¥62.7 車費這樣查？

深中通道最快6月通車！據深中通道發布，日前已完成全線瀝青路面鋪裝，正全力作最後工程施工，官方消息明確，深中通道6月底完成交工驗收通車！
文章出處：「當代中國」網站
深中通道即將建成通車，「過橋費」一直是焦點之一。深中通道屬於高速公路，各路段收費其實可以在網上輕易查找得到的。現時，部分高速站經深中通道的收費標準已經上線，想知道如何查找？現在就來看一下。
廣東省交通運輸廳官網查找
在廣東省交通運輸廳官網內，有一個「高速公路收費查詢」系統，可以輸入不同的高速站點查詢過橋的收費，就好像在打車程式上查找車資一樣方便。
在「高速公路收費查詢」處，起點輸入「廣東西鄉北站」、也就是位於西鄉金灣大道的沿江高速西鄉北收費站，終點則輸入「廣東翠亨東站深中通道」，就可看到收費金額、收費里程以及通行路徑。繳費方式有兩種：廣東省高速公路聯網收費系統的電子錢包「粵通卡」，及現金。粵通卡為現金收費的95折。
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查詢顯示收費車型一型客車，收費里程28.03公里，粵通卡為64.6元、現金收費則為68元。
按「點擊查看」，可以看到所經的各個高速。由「廣東西鄉北站」到「廣東翠亨東站深中通道」，行經的路徑就有「沿江深圳」和「深中通道」了。
從寶安出發的地點還可以選擇為「廣東大鏟灣站（西鄉輔九路）」，這是經深中通道最快到達建設中的騰訊總部路線，全程30.5公里，收費價格為粵通卡66.43元，現金則為70元。
經深中通道往西行駛，則可從沿江高速福海收費站、國展中心收費站到達寶安福海街道各處及深圳國際會展中心，收費價格分別為粵通卡優惠價68.4元、70.17元。
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深圳機場站收費料62.7元 最便宜？
而經深中通道到寶安的第一個收費站為深圳機場高速收費站，因尚未開通，所以官網暫時查詢不到收費。但按照原發改部門公布的收費標準現金66元推斷，最低價格應為粵通卡62.7元。推斷正確的話，這將是深中通道最低的「過橋費」。
深中通道是世界級「橋、島、隧道、水下互通」跨海集群工程，工程全長約24公里，其中橋樑工程長約17公里，建設規模大、難度高，包括建造世界首例雙向八車道鋼殼混凝土沉管隧道、世界最大跨徑全離岸海中鋼箱樑懸索橋、世界最大海中錨碇等。目前，深中通道已完成全線瀝青路面鋪裝，正全力衝刺機電及通訊設備的聯調聯試、交安標識標線、房建等剩餘工程施工，計劃6月完成交工驗收並具備通車條件。
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