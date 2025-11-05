深圳外賣員為清醒開工 狂灌7瓶能量飲品入ICU險死

《深圳晚報》報道，深圳36歲外賣員胡先生（化名）為了在晚上高峰時段送餐時保持清醒，連續飲下六、七瓶功能性飲料，導致次日突發抽搐被送入重症監護室（ICU）。檢測結果顯示，其尿液中咖啡因濃度甚至高於血液，攝入了遠超安全劑量的咖啡因。
尿液咖啡因濃度高於血液
報道指於第二天上午，家人發現胡先生躺倒在地。被叫醒時，他只是有些發燒，到了中午11點，胡先生心跳加快、發熱、出汗，隨後突然全身開始抽搐，頭部和雙手不受控制地抖動，對家人呼喚毫無反應。這種抽搐反覆發作，最後一次持續長達半小時未見緩解。家屬隨即撥打120，將胡先生緊急送往深圳市第三人民醫院。神經內科醫生緊急聯繫會診評估，將他收治進了ICU。在ICU里，醫生給他用上了最強大的鎮靜藥物，還給他插上呼吸機等一系列搶救措施。
醫生將胡先生的血液和尿液送到毒物檢測中心。距離攝入時間約40個小時，血液仍檢測出咖啡因，尿液咖啡因濃度甚至高於血液，說明即使在醫院採取水化、利尿等促排措施後，他體內仍殘留大量未被代謝的咖啡因。
胡先生的主管醫生推斷，以他體內殘留的咖啡因濃度為基礎，倒推發病初期其血液咖啡因濃度可能大於100mg/L，遠超80mg/L的中毒警戒線。
咖啡因刺激大腦神經 引發類似癲癇
據測算胡先生在短時間內攝入的咖啡因總量約在300至350毫克左右，相當於6瓶功能性飲料的咖啡因含量，遠超安全劑量。正是功能性飲料中的大量咖啡因過度刺激大腦神經，直接引發了這場類似癲癇發作的危急狀況。
數日後出院
隨着針對性治療，胡先生神志逐漸清醒、抽搐頻率和程度逐漸減少至正常，成功脫離呼吸機支持，生命體徵趨於穩定，很快從ICU轉回神經內科普通病房，數日後出院。
內地醫生提醒，功能性飲料不是普通飲品，務必遵守每日建議飲用量。疲勞是身體發出的休息信號，不要依賴飲料強行提神，飲品混搭需謹慎，避免讓大腦陷入「左右為難」境地。