深圳外賣員為清醒開工 狂灌7瓶能量飲品入ICU險死

《深圳晚報》報道，深圳36歲外賣員胡先生（化名）為了在晚上高峰時段送餐時保持清醒，連續飲下六、七瓶功能性飲料，導致次日突發抽搐被送入重症監護室（ICU）。檢測結果顯示，其尿液中咖啡因濃度甚至高於血液，攝入了遠超安全劑量的咖啡因。

尿液咖啡因濃度高於血液

報道指於第二天上午，家人發現胡先生躺倒在地。被叫醒時，他只是有些發燒，到了中午11點，胡先生心跳加快、發熱、出汗，隨後突然全身開始抽搐，頭部和雙手不受控制地抖動，對家人呼喚毫無反應。這種抽搐反覆發作，最後一次持續長達半小時未見緩解。家屬隨即撥打120，將胡先生緊急送往深圳市第三人民醫院。神經內科醫生緊急聯繫會診評估，將他收治進了ICU。在ICU里，醫生給他用上了最強大的鎮靜藥物，還給他插上呼吸機等一系列搶救措施。