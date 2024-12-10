深圳好去處｜南山新商場Kaledo食買玩攻略　簡約文青建築/騎行公園

深圳好去處｜Kaledo名字源自萬花筒 水管圓柱建築滿滿工業風 剛開幕的Kaledo嘉樂道，位於深圳南山中心區保利劇院旁，地鐵後海站直達，交通非常方便。Kaledo源自英文「Kaleidoscope」，意思就是萬花筒，包羅文化消費、生活方式等豐富可能性。 Kaledo將自己定位為「新一代都市自然主義文化商業體」，以現代都市街區生活體驗為題，串聯多元產業品牌與消費者，打造志趣共同體聚落，是繁華都市中的自然棲息目的地。

商場樓高5層，總面積達6萬平方米，商場建築運用了大量工業元素，從外觀看，商場像一個輕盈懸浮的玻璃盒子，入口是開放式，能用作舉辦各種促銷活動。柱子是工廠常見的圖型水泥造型，天花水管外露，沒有華麗的裝璜，塑造自然開放的空間。 深圳好去處｜Kaledo設騎行公園 香港的商場沒可能騎單車，但來到Kaledo便能做到。 B1層下沉廣場設置達5,000平方米的騎行公園，設有騎行棧道串聯空間與商店，場內特別設置流動騎乘棧道、推車坡道、停車區等專屬騎乘友善設施，可以停泊單車吃喝玩樂。

這裏還有「樂福裏街區」，在街區嵌入主題公園，顧客可以邊逛店邊體驗滑板、高爾夫、街舞、街頭美食等。這裏還有「超級車庫GARAGE」，引入車展、汽車保養中心及復古文化商店等，營造與保利文化廣場相映成趣的戲劇化沉浸感街景。 深圳好去處｜人氣「首店」 ZZER只二、UQIO雾丘 一、二樓主要是商店購物區，有不少特色「首店」，包括國內最大的二手奢侈品店「ZZER只二」、設計師品牌選物店「UQIO雾丘」，吃的則有「大漁燒肉」深圳首店。

此外，有深圳人氣咖啡店「山池」、潮牌AIMEEWQ及小眾香氛店SCENTEVER等，每一間店都有讓你流連的理由。 深圳好去處｜超多市集 打造潮流品味聚腳點 這裏還不時舉辦不同的市集，展示國際及時代文化潮流趨勢。 國內有名的「多抓魚巡遊商店」，華南首站便設在Kaledo，由現在至明年1月5日巡遊開業，售賣分類二手書和二手衣服，還有多抓魚出品的文創玩具和T-恤，是淘二手好物必到之地。