深圳好去處｜秋冬候鳥「加油站」 盤點4大觀鳥熱點

公園的紅雨湖中間特別建設一座人工「生態浮島」，島上種植各種水生植物，供水鳥棲息繁育；秋季水位下降形成淺灘，吸引白鷺、白胸苦惡鳥等水鳥到來覓食，構成一道美麗的風景線。 2021年，福田紅樹林生態公園正式入選第七批國家生態環境科普基地，成為深圳市第一個國家生態環境科普基地。 福田紅樹​​林生態公園 地址：深圳市福田區福榮路和新洲路交會處 交通：地鐵3號線益田站D出口、7號線沙尾站B出口 注意：科普館需要提前預約