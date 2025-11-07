火星探測器天問一號 成功觀測星際天體「阿特拉斯」

國家航天局宣布，中國火星探測器天問一號環繞器，利用高分辨率相機成功觀測到星際天體「阿特拉斯」(3I/ATLAS)。天問一號探測器位置距離阿特拉斯約3,000萬公里，是目前觀測該天體距離最近的探測器之一，也是國內探測器首次拍攝到星際天體。

首次火星探測任務地面應用系統總設計師劉建軍介紹，阿特拉斯是已知造訪太陽系的第三顆星際天體，於今年7月1日由位於智利的巡天望遠鏡發現，其可能形成於銀河系中心古老恆星周圍，推測年齡約30億至110億年，有可能比太陽系年齡還大，如同一本「古老的書」，是探測系外行星成分、演化及早期恆星歷史的稀有樣本，具重要科學意義。