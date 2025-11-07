火星探測器天問一號 成功觀測星際天體「阿特拉斯」

國家航天局宣布，中國火星探測器天問一號環繞器，利用高分辨率相機成功觀測到星際天體「阿特拉斯」(3I/ATLAS)。天問一號探測器位置距離阿特拉斯約3,000萬公里，是目前觀測該天體距離最近的探測器之一，也是國內探測器首次拍攝到星際天體。
首次火星探測任務地面應用系統總設計師劉建軍介紹，阿特拉斯是已知造訪太陽系的第三顆星際天體，於今年7月1日由位於智利的巡天望遠鏡發現，其可能形成於銀河系中心古老恆星周圍，推測年齡約30億至110億年，有可能比太陽系年齡還大，如同一本「古老的書」，是探測系外行星成分、演化及早期恆星歷史的稀有樣本，具重要科學意義。
「阿特拉斯」彗星特徵明顯
在本次任務中，天問一號攜帶的高分辨率相機獲取數據，再由地面應用系統接收和處理。圖像可見阿特拉斯彗星特徵明顯，由彗核及其周圍的彗發共同構成，直徑達數千公里。劉建軍稱，「科研人員利用連續30秒拍攝的系列圖像製作成的動畫，形象展示了該天體的運動軌跡。通過這些觀測數據，團隊正進一步開展阿特拉斯的深入研究」。
拍攝難度極大如大海撈針
天問一號已是一名「老將」，它於2021年2月進入火星環繞軌道，迄今已穩定運行逾4年，狀態良好；而其科研團隊於9月初著手準備阿特拉斯觀測工作。本次任務難度猶如在宇宙中進行「大海撈針」，由於該天體觀測距離約3,000萬公里，較為遙遠，自身運動速度快，較天問一號的運動速度更快，而尺寸則小，在火星軌道上觀測亮度非常暗，拍攝難度極大。
值得注意的是，天問一號攜帶的光學載荷，原本是為拍攝明亮火星表面而設計，今次是首次嘗試拍攝如此遙遠且相對暗淡的目標。劉建軍指，阿特拉斯的成功觀測，是天問一號一次重要拓展任務，利用探測器觀測暗弱天體，為天問二號開展小行星探測進行了技術試驗，積累了經驗。