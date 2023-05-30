爬安徽鐵匠山被雷擊　硬生生倒地全身麻木十幾秒

不少人愛好爬山健身，但夏季雷陣雨天氣出門得當心，大陸浙江杭州一群登山愛好者，日前組織前往安徽攀爬鐵匠山，不料半路遇到雷擊，三名女登山客傷勢較重，出現心肌損傷，橫紋肌溶解。據其中一人親曝恐怖經歷，稱先是閃過一道白光，緊接一聲巨響，便眼睜睜看着自己直挺挺倒下，全身麻木長達十幾秒。

晴空萬里突變雷陣雨

據《橙柿互動》報道，意外發生在5月28日，一行人透過網站報名徒步旅行，從杭州出發，約10點半左右到達鐵匠山山腳，此時晴空萬里，氣溫在30度左右，但到了中午開始變天，下午1點多，離山頂還有一兩公里距離，開始下起雷陣雨。突然一道閃電劈到登山隊伍前方一塊裸露岩石上，隨即閃過一道白光，緊接着是一聲巨響，據傷者描述她整個人硬生生倒地，全身麻木不能動彈長達十幾秒，但過程意識清楚，直到2分鐘後才緩了過來，在同伴攙扶下原路退回，返回杭州就醫。

當晚21點許，三位年齡分別為24歲、30歲、32歲的年輕女性登山客，被送到浙江省新華醫院急診。接診醫生馬上為她們展開了血常規、急診生化、肌鈣蛋白、血氣、凝血功能、頭胸腰部CT、B超、心電圖等相關檢查，發現三位患者頭部、身上存在不同程度的電灼傷及皮膚挫傷、裂傷，並存在心肌損傷，橫紋肌溶解。醫生提醒，夏季是雷暴天氣高發時節，雷雨天應盡量減少外出，如在戶外則應注意躲避。雷擊對人的致命傷害是，一方面造成惡性心律失常，嚴重的出現心源性猝死；另一方面出現神經系統、循環系統、呼吸系統等的損傷。

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