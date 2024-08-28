爺爺沉迷抖音疏忽照顧兒童 3歲孫子河邊洗玩具遇溺亡（有片）

近日，福建一名爺爺帶3歲孫子在家附近玩耍時，因沉迷手機未理會孫子多次呼喊，竟釀孫子遇溺身亡慘劇，再次呼籲切勿讓孩子靠近危險水域，照顧小孩時務必專心。
據河南電視台都會頻道《釣魚曬網》8月27日報道，福建一名爺爺帶3歲孫子在家附近玩耍，孫子因為玩具髒了想要去河邊清洗，就喊爺爺一起去，但爺爺沉迷於玩手機看抖音，並且播放的聲音很大，沒有聽到孫子的話。
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孫子先後4次詢問爺爺 成最後對話
網傳影片顯示，3歲孫子先後4次詢問爺爺：「我們去河裡洗這個（玩具）可以嗎？」但爺爺只顧睇手機並未理會他。得不到爺爺的回應孫子便自行前往河邊洗玩具，在走遠的同時還不斷喊著：「爺爺我們去河裡洗好嗎？」
不久後，該幼童被發現在河中遇溺身亡。媽媽在社群平台上悲痛發聲：「就是在水裡找到了你，玩具也在那裡！」
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網民︰願你來世開心快樂
這新聞登上新浪微博熱搜後，許多網友紛紛表示心痛：「這個小孩很有禮貌誒，還喊了好幾次爺爺，而且玩具髒了還知道自己洗，太可惜了。」「照顧孩子的人確實不該玩手機，多陪孩子才可以。」「孩子最好自己照興，老年人與時代脫節，體力精力都不夠，出問題機率很大。」「可憐的孩子，願你來世開心快樂！」
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