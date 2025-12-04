王毅會見拉夫羅夫　籲遏止日本極右勢力再軍事化企圖

中日關係陷入冰點，北京近來頻在國際外交場合抨擊日本。外交部長王毅當地時間2日在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）時稱，中俄要堅決遏止日本「極右勢力」企圖再軍事化的挑釁行徑。

堅定維護二戰勝利成果

根據外交部釋出的新聞稿，王毅在會談中稱，今年以來，國際環境愈發不穩定、不確定、難預料。中俄雙方一致同意，堅定維護二戰勝利成果，堅決反對任何企圖為殖民侵略翻案的倒行逆施，發出了主持正義、維護公道的時代強音。

王毅強調，中俄作為聯合國安理會常任理事國和新時代全面戰略協作夥伴，要繼續協調配合，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。