疫情｜佛山近200人花17萬團購快測包 結果只收到1包紙巾

內地民眾忙於搶購感冒退燒藥、快測包、生果等抗疫物資之際，騙徒也沒有停歇，還相當緊貼時事，借疫情行騙。其中廣東佛山南海區有近200人輕信某位微信商家有「內部渠道」買到抗原快測試劑，支付約17萬元(人民幣，下同)後只收到1包紙巾。

內地傳媒報道，「小芫」(化名)本月10日通過朋友認識到一名姓葉的微商，得知對方有內部渠道，以獨立代理身份出售快測包後，添加對方為微信好友。對方聲稱快測包最少要購買一箱才發貨，小芫遂在所住小區的業主群組開放團購，獲得鄰居踴躍回應，即日就將各鄰居支付的1萬元團購款項轉帳到葉的銀行帳戶，葉亦很快向小芫傳送物流發貨單號，證明已發貨。

個人私自販賣抗原快測試劑屬違法

次日再有鄰居希望加入團購，熱心的小芫也一口答應。最終小芫將180多人陸續支付的近17萬元都轉帳到葉的銀行戶口，但最終在本月13日收到的貨物，竟然只是一包紙巾。小芫怒氣沖沖找葉理論，對方卻以各種理由推脫、敷衍。冷靜下來後，小芫懷疑遭受詐騙，到派出所報案。

當地警方提醒，「代購」、「內部渠道」、「特殊貨源」、「先收錢後發貨」等，都是詐騙慣常手法，而且無銷售許可的個人私自販賣抗原快測試劑屬違法，民眾謹記要通過正規渠道選購抗疫物資。

