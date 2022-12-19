疫情｜佛山近200人花17萬團購快測包 結果只收到1包紙巾

內地民眾忙於搶購感冒退燒藥、快測包、生果等抗疫物資之際，騙徒也沒有停歇，還相當緊貼時事，借疫情行騙。其中廣東佛山南海區有近200人輕信某位微信商家有「內部渠道」買到抗原快測試劑，支付約17萬元(人民幣，下同)後只收到1包紙巾。
內地傳媒報道，「小芫」(化名)本月10日通過朋友認識到一名姓葉的微商，得知對方有內部渠道，以獨立代理身份出售快測包後，添加對方為微信好友。對方聲稱快測包最少要購買一箱才發貨，小芫遂在所住小區的業主群組開放團購，獲得鄰居踴躍回應，即日就將各鄰居支付的1萬元團購款項轉帳到葉的銀行帳戶，葉亦很快向小芫傳送物流發貨單號，證明已發貨。
個人私自販賣抗原快測試劑屬違法
次日再有鄰居希望加入團購，熱心的小芫也一口答應。最終小芫將180多人陸續支付的近17萬元都轉帳到葉的銀行戶口，但最終在本月13日收到的貨物，竟然只是一包紙巾。小芫怒氣沖沖找葉理論，對方卻以各種理由推脫、敷衍。冷靜下來後，小芫懷疑遭受詐騙，到派出所報案。
當地警方提醒，「代購」、「內部渠道」、「特殊貨源」、「先收錢後發貨」等，都是詐騙慣常手法，而且無銷售許可的個人私自販賣抗原快測試劑屬違法，民眾謹記要通過正規渠道選購抗疫物資。
網上現「打一針科興補助2000元」釣魚連結
另外，網上近日流傳，「打一針科興疫苗可以補助2,000元，進入國家民政網領取」，並附上一條連結。內地多地反詐中心緊急提醒，這是以誘惑性短信吸引民眾點擊進入騙局的舊橋新招，呼籲民眾切勿點擊相關連結，亦勿按連結內容填寫個人資料，以免招致金錢損失。
廣州南沙亦有民眾收到「疾控中心」電話，聲稱其「購買的商品與新冠病毒陽性密接者接觸過，健康碼即將被賦紅碼」，要求登入指定「防疫網頁」填寫資料，誘導其登入網上銀行轉帳，幸反詐中心及時致電勸阻。
珠海現「速遞員陽性、物流公司退款」騙局
珠海香洲區就有民眾收到自稱「某物流客服人員」電話，詢問其近日是否在某網購平台買衣服，稱運送的速遞員核酸陽性，導致包裹被扣押無法送貨，客人可掃一個二維碼填寫資料後退款。事主因前幾日的確網購了一件大褸，且物流信息顯示「運輸中」，遂相信對方所言，掃一個二維碼去到一個網站填寫銀行帳號、驗證碼等資料。事主等待退款時，對方又聲稱事主操作失誤，無法退款，要求事主下載一個「共享屏幕」軟件，以便其指導事主操作，最後逐步誘導事主轉帳了3萬元。