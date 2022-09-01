疫情｜成都今起「原則上居家」 民眾湧超市搶購物資(多圖)

內地昨日新增1,903宗新冠肺炎本土感染，西藏仍然佔最多有674宗。四川疫情升溫，昨新增221宗感染，成都佔157宗。為遏制疫情擴散，成都今起一連4天展開全民檢測，並自今日傍晚6時起全民「禁足」，民眾紛紛到超市、街市搶購生活物資。

成都今波疫情累計766感染

成都衛健委指出，上月25日起至31日午夜，成都今波疫情累計766宗感染，目前疫情處於上升期，患者活動軌跡涉及成都22個區縣的公共場所，包括住家小區、培訓機構、學校、車站、餐館、街市、商場超市、遊樂園等。成都衛健委形容，今波疫情傳播速度快、隱匿傳播多、病例活動分散、風險場所廣泛，全市疫情形勢異常複雜嚴峻。

成都所有居民原則上居家

成都市新冠肺炎疫情防控指揮部宣布，今起至周日展開全民核酸檢測；今晚6時起所有居民原則上居家，小區內不得聚集，每戶每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明外出1次在附近採購生活物資。如除保障生活、城市基本運行、醫療及防疫的企業外，其他營業場所暫停營業，食肆只提供外賣，員工須持相關證明及24小時內核酸陰性證明出入小區上班，其他民眾居家辦公。乘搭公共交通工具亦須持24小時內核酸陰性證明。

網傳成都人整個雪櫃囤蔬菜

禁足前夕，社交平台流傳不少成都民眾湧到超市、街市「搶菜」、「搶肉」的照片，可見一些菜架、豬肉檔都空空如也。還有一些照片顯示，有人採購的肉、菜、蛋等物資塞滿整個車尾箱，有人用整個雪櫃來儲存蔬菜，有人買了最少一整隻豬，甚至有人將超過10隻活雞綁在私家車車頂和車窗外。還有網民「教路」稱，如果在超市、街市買不到菜，可以去附近食肆買，「很多明天都是要關門的，餐館囤的多處理不穿完他們也著急……我剛買了一大堆哦」。