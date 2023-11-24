糊塗爺爺｜七旬翁接錯孫回家10分鐘都唔知　只覺孫女為何不停喊（有片）

歡歡喜喜接孩子放學回家，但孩子喊不停，必定事出有因。內地湖北仙桃市近日發現一宗罕有事件，一度釀拐帶疑雲，一名70歲的爺爺剛睡醒就跑去幼稚園接孫女回家，詎料接錯孫女，直至幼稚園老師緊急致電女孩的父親後，才發現這樁烏龍事件，爺爺還一度納悶，為何接回來的「孫女」一直在哭。

女孩父親：不會再請爸爸接子

事件最耐人尋味的地方，是從爺爺家中CCTV影片顯示，爺爺曾將女孩一起坐三輪機車，抱她落機車，更為她解下書包，替她拿書包，這段期間二人多次互動，但爺爺完全不察覺眼前的「孫女」是別人的女兒。真正孫女的父親因為事件有點就爸爸的糊塗而生氣，表示不會再請爸爸代為接孩子回家。

事件在網上曝光後，不少網民也直言「問題在幼稚園」，「孩子說接走就接走，不帶確認嗎？」、「這幼稚園太危險，便給人就可把孩子接走」、「太嚇人了」，亦有網民笑語「爺爺孫女也互相認錯」、「這爺孫倆都不熟」、「太離譜了」。