紋身｜9歲起成「紋面男孩」無法補領身份證 東莞青年三度「捽甩佢」重獲新生

廣東東莞一名「紋面男孩」夏朝勇清洗紋身的消息在網路上引起熱議。「紋面男孩」夏朝勇曾因臉部紋身長期無法補辦身份證，導致生活上種種不便。在經歷三次清洗紋身「捽甩佢」後，紋面男孩的臉部紋身大部分已經褪去，終於在今年3成功取得新身份證。他表示，預計再經過兩次清洗，最快明年年中就能完全清除。
料再清洗多兩次才能完全清除紋身
夏朝勇在四年前於湖南長沙遺失身份證，由於身份證拍攝有嚴格規定，面部不能有遮擋，導致他一直無法補辦。沒有身份證的日子裡，他無法辦理手機卡、銀行卡，也無法考取駕照，就連微信實名認證都只能使用父親的帳號。如今在深圳成功辦理新身份證後，他表示非常開心，不僅可以搭乘大眾運輸工具更方便，也能夠實名註冊各類社群帳號。
根據《紅星新聞》報道，夏朝勇9歲時開始第一次紋身，之後在身體各處刺上大量劣質，甚至未完成的紋身圖案，其中最引人注目的就是臉部的詭異圖案。他曾因全身紋身、不良少年等遊走社會邊緣的危險特質成為網路紅人，享受過流量帶來的利益，但也迅速成為流量的犧牲品。到了2022年，種種生活困境接踵而來，讓他下定決心清除臉部紋身。
承認無知 告誡勿輕易紋身
夏朝勇寫下一段話表示：「紋面男孩的悔悟，在無知的年紀做了選擇，在懂事的年紀一直在承擔後果。」他希望藉由自身經歷告訴未成年人，千萬不要輕易紋身，「因為心智不成熟，並不是每個人都能為自己的年少無知買單。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章