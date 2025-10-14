紋身｜9歲起成「紋面男孩」無法補領身份證 東莞青年三度「捽甩佢」重獲新生

廣東東莞一名「紋面男孩」夏朝勇清洗紋身的消息在網路上引起熱議。「紋面男孩」夏朝勇曾因臉部紋身長期無法補辦身份證，導致生活上種種不便。在經歷三次清洗紋身「捽甩佢」後，紋面男孩的臉部紋身大部分已經褪去，終於在今年3成功取得新身份證。他表示，預計再經過兩次清洗，最快明年年中就能完全清除。

料再清洗多兩次才能完全清除紋身

夏朝勇在四年前於湖南長沙遺失身份證，由於身份證拍攝有嚴格規定，面部不能有遮擋，導致他一直無法補辦。沒有身份證的日子裡，他無法辦理手機卡、銀行卡，也無法考取駕照，就連微信實名認證都只能使用父親的帳號。如今在深圳成功辦理新身份證後，他表示非常開心，不僅可以搭乘大眾運輸工具更方便，也能夠實名註冊各類社群帳號。