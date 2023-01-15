網上熱話｜女子「見家長」獲贈紅帕包裹10001元現鈔 感動稱要留為傳家之寶

農曆新年將至，不少情侶都趁機帶另一半回家見父母，安徽阜陽一名女子近日到男友家「見家長」，就收到一份用大紅手帕包著再繫上紅色蝴蝶結的見面禮，打開一看，竟然是10,001元(人民幣，下同)現金，其中1元紙幣還是難得一見的1999年紅色版本。女子大為感動，稱要將這份見面禮留為傳家之寶。

網民：寓意萬裡挑一長長久久 男家非常用心

許多網民也為女子感到高興，「10,001元寓意『萬裡挑一』，1999年紅色紙幣寓意『要長長久久』。男方家長很用心，說明對女孩很滿意。祝福他們」、「紅色一元確實少見，用心準備了」。有網民則表示，「各地風俗真心不一樣……在上海送多一元錢的要打起來了」、「廣東人說：不可能！絕對不可能！」、「我們這風俗給死人才多一元零頭」。還有網民稱，「最重要的不是『滿意』，而是尊重，重視這個女孩。被人尊重是最最最重要的」。

女子第一次去男友老家被要求洗碗 凍到雙手通紅

有網民則表示，「真該讓那個第一次去男方家裡洗碗洗的手通紅的女孩看看」。內地一名女子近日第一次去男友位於河南安陽的老家，見男友母親在煮飯，並吩咐自己「把碗洗一下」，而自己也想幫忙，就開始洗，結果因為有太多碗，洗了半個小時才完成，手被冷水凍到通紅。女子在社交平台分享事件後，網民紛紛質疑這是男家的「下馬威」，認為「真嫁進去以後會受委屈」、「這一屋子人沒一個人重視你，包括你男朋友」，呼籲女子分手。

不過，女子回應稱，「正好我洗碗他(男友)不在家」、「我覺得不能因為這一件事，就默認別人的所有不好吧，畢竟男朋友對我很好……心裡是有一點不好的想法，不過再看看吧，慢慢相處」。

