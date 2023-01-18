網信辦新春治網 嚴管「雪媛」「外賣媛」等低俗人設 嚴查炫富、涉疫謠言

中央網信辦宣布，即日起展開為期1個月的「清朗．2023春節網絡環境整治」專項行動，以營造喜慶祥和的春節網上輿論氛圍。 清理天價團年飯、天價彩禮等圖文片 今次行動將持續至2月底，具體整治6方面問題： 嚴查網絡炫富、宣揚暴飲暴食等，避免不良風氣反彈回潮，集中清理借「天價年夜飯」「天價年終獎」「瀑布式壓歲錢」「巨額紅包」「頂級豪宅」「天價彩禮」等刻意炫耀奢侈生活的圖文視頻信息，不得惡意炒作隱形炫富、故意攀比等問題。 加強整治迷信 處置算命占卜違規服務 與此同時，嚴管借低俗著裝、露骨動作等方式，打造「酒店媛」「景點媛」「雪媛」「農媛」「外賣媛」等各類低俗人設，進行炒作引流的問題；針對封建迷信和不良現象加強整治力度，持續清理鼓吹炒作封建迷信陋習的帖文、視頻信息，處置提供算命、占卜違規服務等問題。

查處涉疫謠言、哭窮賣慘、低俗庸俗劇情等 行動還將深入整治虛假信息等問題，防止渲染灰暗情緒，包括重點整治春節期間涉經濟民生、食品衛生、安全事故等領域造謠傳謠行為，對突發謠言信息加強闢謠力度，及時澄清事實；持續加強對涉疫網絡謠言的整治力度，查處編造春節疫情走勢、杜撰最新防疫政策、偽造抗病毒秘方、虛構病患經歷等問題，防止誤導公眾，造成社會恐慌；從嚴查處炮製年終催債討債、破產倒閉、哭窮賣慘等虛假情節，借演繹情感糾紛、有悖家庭倫理等低俗庸俗劇情，誘騙網民打賞消費等問題；嚴格管控借發布回鄉筆記、返鄉見聞等不實信息刻意煽動地域攻擊、散布焦慮情緒、渲染社會陰暗面等問題。 查處炫耀服刑經歷等「勵志網紅」 處置刻意扮醜等網紅博主 春節晚會、春節檔期影視作品也將受到密切關注。行動將整治借機挑唆粉絲互撕謾罵、攻擊對立等問題，嚴防「飯圈」問題向體育、電競等領域外溢；對春節期間娛樂明星網上信息呈現加強規範管理，防止緋聞八卦、隱私爆料等信息佔用公共平台資源；嚴禁網站平台借春節活動，新設針對明星個人的榜單評選，亦不得變相誘導應援打榜；集中整治各類不良「網紅」問題，嚴肅處置有炒作劣跡行為史、刻意扮醜等問題的網紅博主，並查處炫耀服刑經歷、美化服刑生活的所謂「勵志網紅」。

