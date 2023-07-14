繼香港和上海後籌建「中國第3座迪士尼」？　廣州市官方回應惹猜想

記者陳怡伶／綜合報道

中國有機會迎來第3座迪士尼樂園？日前有內地網友建議，廣東省廣州市應該積極爭取迪士尼樂園項目落地，有助於促進觀光旅遊與經濟消費。如今這條留言收到官方回覆，廣州市文化廣電旅遊局（文旅局）表示，正在積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會以推動當地的旅遊發展。

與香港迪士尼形成「雙子星」

內媒《澎湃新聞》報道，6月有網友在人民網「領導留言板」留言稱，廣州應該積極爭取迪士尼落地，對當地經濟、娛樂、交通、餐飲業及飯店業都很有利。且粵港澳大灣區是世界級旅遊勝地，以其經濟實力、人口規模、遊客量、消費能力、市場接受度等，足以再建一座迪士尼樂園。同時，該項目落地後可與香港迪士尼樂園相呼應，形成「雙子星」。

對於網友建議，廣州市文旅局10日回應稱，迪士尼這類大型項目的落戶對城市的旅遊業發展和城市消費轉型升級具有較大推動作用，引進大型項目也是廣州市發展旅遊的重要工作之一，目前正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會以推動廣州旅遊發展。