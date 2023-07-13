消費券2023｜第二期2000元周日發放　650萬人獲核實資格領取(附發放時間表)

第二期消費券2,000元最快在本周日(16日)發放。政府發言人今(13日)表示，在第二期消費券約650萬名市民已獲核實資格領取，包括約22萬名新合資格的登記人。使用支付寶香港、BoC Pay、PayMe、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK收取第二期消費券的市民，使用期限為2024年2月29日；而使用八通達收取消費券的市民，使用期限為2024年6月30日。

至於合資格的香港永久性居民、新來港人士以及透過不同入境計劃來港居住以及來港升學的人士所獲發的券額，當中香港永久性居民或新來港人士，如他們是現有合資格登記人(已在4月16日獲發第一期消費券)，會在7月16日發放2,000元消費券，如屬新合資格登記人就在7月16日發放3,000元消費券，再在10月16日發放2,000元消費券；而透過不同入境計劃來港居住及來港升學的人士，現有合資格登記人會在7月16日發放1,000元消費券，如屬新合資格登記人，就在7月16日發放1,500元消費券，再在10月16日發放1000元消費券。

消費券 電話熱線 18 5000

政府補充，兩期均以八達通收取消費券的合資格現有登記人，如在6月30日或之前，累積合資格消費總額達3,000元，便會在7月16日獲發第二期、即2,000元的消費券。如果此後才符合累積消費要求，將會順延在翌月16日獲發相關券額，最遲須在今年10月31日或之前符合累積消費要求。

政府發言人指，消費券計劃秘書處早前抽取少部份登記人作資格核實，要求提供相關證明文件，已透過電話短信通知完成資格審核的登記人，市民可以透過電話熱線18 5000查詢審核結果及券額。如果因為提交文件進度未能趕及本月16日獲發消費券的市民，秘書處或承辦商會在完成審核工作後補發。

國泰推免費機票大抽獎 7月25起送3.6萬張台北/高雄來回機票【附參加連結+日期】

書展2023｜7月19至25日舉行一文睇晒門票優惠懶人包

澳門旅遊｜今晚9點開搶！ 澳門新濠影滙自助餐優惠 送8字摩天輪門票

▼按圖輯紓緩腰背痛3招下背伸展▼