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2024-01-21 17:45:32

農曆新年2024｜內地學生過40天寒假須做18本作業　家長批：用抄的都來不及

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農曆新年｜40天寒假內地學生帶回18本作業　家長批：用抄的都來不及

學生們在假期玩樂之餘，也要兼顧課業，但內地有家長爆料，短短40天的寒假，學校竟然給孩子出了18本的回家作業，直呼「用抄的都來不及了」。

網民：主要是為了賣書

該名家長在網上發文寫下：「教育領域的形式主義越來越嚴重了，不到40天的寒假，中間還夾個春節，留了18本寒假作業。 孩子問我，就算不經過大腦，直接抄答案都得抄半個月，這樣的作業意義何在？ 既浪費時間又浪費紙張，不如出合理的作業量，至少還能動動腦子，有些收穫。」

帖文發出後，不少家長在下方留言認同：「最後變成是給家長添麻煩」、「搞的孩子過年都在書桌前做作業」。有網友認為，其實作業會這麼多，主要是為了賣書，因為學校指定的書籍，學生不敢不買，因此銷量相當可觀。

到頭來都是「家長的作業」

還有人提到，其實出了書面作業外，老師都還會出其他功課，像是每天背誦古文、閱讀課外讀物、幫忙做家事等，其實都佔去許多時間，到頭來都變成「家長的作業」，孩子為了改在截止日前完成，不是同學之間互抄，就是全部敷衍亂寫，對於學習都沒有幫助。

大部分家長內心常有怨言，但是面對學校的做法，基本上也沒人敢出聲反對，畢竟孩子還需要繼續上學，誰也不想為了這點事去投訴學校，因此這種現象遲遲未得到改善。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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