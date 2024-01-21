農曆新年2024｜內地學生過40天寒假須做18本作業　家長批：用抄的都來不及

學生們在假期玩樂之餘，也要兼顧課業，但內地有家長爆料，短短40天的寒假，學校竟然給孩子出了18本的回家作業，直呼「用抄的都來不及了」。

網民：主要是為了賣書

該名家長在網上發文寫下：「教育領域的形式主義越來越嚴重了，不到40天的寒假，中間還夾個春節，留了18本寒假作業。 孩子問我，就算不經過大腦，直接抄答案都得抄半個月，這樣的作業意義何在？ 既浪費時間又浪費紙張，不如出合理的作業量，至少還能動動腦子，有些收穫。」

帖文發出後，不少家長在下方留言認同：「最後變成是給家長添麻煩」、「搞的孩子過年都在書桌前做作業」。有網友認為，其實作業會這麼多，主要是為了賣書，因為學校指定的書籍，學生不敢不買，因此銷量相當可觀。