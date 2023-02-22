重慶老人死亡9年離奇「翻生」 原來係認屍環節出問題？

家屬隨即在醫院周邊尋人，但遍尋不獲，廿多天後更接到「噩耗」，指周康落疑因車禍身亡。家屬表示，當日去到車禍現場，看到一具面目全非的男性屍體，但身形非常似周康落，在場的相關部門工作人員亦稱，死者就是周康落。家屬無奈接受「死訊」，並為周康落處理後事，之後還與涉事醫院打官司，獲得1萬元人民幣賠償。

內地傳媒引述「死者」家屬報道，現年78歲的老人周康落，因幼時受過刺激而患上精神病，一生未婚，無兒無女，與姪孫夫婦一起生活於忠縣馬灌鎮玉龍村(現與其他村合併為「合心村」)，家庭關係融合溫暖。為讓周康落得到更好的照顧，家屬多年前將周康落送到附近一間養老院，之後因周康落生病而將其送到當地一間醫院治療，但入院沒多久，周康落就失蹤。根據醫院閉路電視，周康落自行從醫院後門離開。

重慶忠縣一名老人據報車禍死亡11年後近日離奇「翻生」，家屬震驚之餘亦相當開心，但也疑惑到底11年前火化並安葬的那具面目全非的屍體到底是誰。許多網民隨即質疑相關部門和家屬無驗DNA就認屍，未料當地今日警方通報，當年確有為屍體驗DNA，不過對比不出身份資料，最後家屬和村民認為屍體就是老人。通報還澄清，事發在9年前，而非11年前，涉事屍體並非「車禍死亡」，亦不是「面目全非」。

老人突「翻生」 變成流浪漢

沒想到時隔多年，忠縣救助站接收了一位無法說出自己是誰、住哪的老人，於是發布尋人啟事。周家親戚看到尋人啟事，赫見老人正正是周康落，大感震驚，通知周康落親屬前去確認。老人看見親人，很快就認出人，顫巍巍寫下他們的名字。周康落另一名姪孫表示，「他說不出話，喊不出聲。好在他年輕時候識過字，也會寫，甚至還可以寫出其中一人的乳名」。

親人隨即將周康落帶回其生活過的家，而終於再見到曾經相依為命的姪孫的周康落，馬上抱著姪孫痛哭。

報道指，忠縣烏楊街道工作人員去年夏天巡邏時，在山上發現一名流浪老人，於是將老人送去救助站，並讓警方調查老人身份，最後發現老人的人臉與一名叫「周康落」的人，相似度超過90%。忠縣救助站工作人員表示，「這個周康落以前被認為死掉了，現在公安機關查出來人沒有死，而是在重慶烏楊這邊待了十幾年。那麼，到底以前那條人命是怎麼回事，公安機關還在對此事正在進行核查」。

警方：當年驗DNA查不出屍體身份 村民與親屬確認是失蹤老人

忠縣警方今日通報，經專項工作組核查，證實周康落2010年確診精神分裂，入住敬老院；2014年1月，因患慢性支氣管炎、胃炎、膽囊炎等疾病送院治療，同月12日自行從醫院出走，多方查找無果。同年2月18日，警方接報指有人在一處路邊草叢發現一具男屍，衣衫破爛，無外傷，檢驗屍表及毒性後排除刑事案件。通報強調，該具男屍並非近日網傳的車禍死亡、面目全非。

通報又指，法醫抽取屍體的DNA進行比對，「一時未能查找比對到能確認屍體身份的相關信息」，警方遂繼續訪查屍體身份，最後經合心村村民、周康落姪兒、姪女、堂兄等多名親屬辨認，均認為死者是周康落，其姪兒還簽署了《請求不予進行屍體解剖檢驗申請書》，然後為死者處理後事。

警方：村民與親屬再認人 確認流浪漢是失蹤老人

去年8月31日，烏楊街道村民發現一名流浪漢行為舉止異常，街道辦將流浪漢送至忠縣救助站，最後發現流浪漢疑似是周康落。經合心村村民及周康落親屬辨認，以及本周二晚的DNA比對結果，確認流浪漢是周康落。相關部門現已為周康落恢復戶口，而9年前的不知名屍體身份正透過全國DNA庫篩查等方法調查中。