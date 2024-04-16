姜大衛成就香港首位亞太影帝 堅持演武俠片只為一個原因｜金像獎2024

提起功夫片，你會想起李小龍、成龍、甄子丹等名字，但早於他們成名前，香港在70年代初，已有不少蜚聲國際的功夫演員，姜大衛是其中之一。
1970年，姜大衛奪得《第16屆亞洲影展》（後改名亞太影展）最佳男主角，成為香港第一位亞太影帝。那年，他才23歲。由當年的武打紅星，走過逾70年演藝路，為何姜大衛對演戲那團火一直未有改變？
文章出處：「當代中國」網站
姜大衛入行逾70年 首奪電影金像獎男配角
香港電影金像獎2024頒獎禮上，姜大衛憑《白日之下》中性格孤僻的失智院友「通伯」，首度獲得最佳男配角。
近年姜大衛經常在劇集中飾演富豪商人、院長、教授等角色，雖然不是主角，但憑着出色演技，都會令觀眾留下深刻印象。不過，姜大衛又豈只是「金牌綠葉」？
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姜大衛4歲做童星 19歲做龍虎武師獲賞識做主角
姜大衛又名姜大偉，原名姜偉年，生於演藝世家。他的生父嚴化（原名姜克琪）和母親羅珍都是演員，哥哥秦沛（原名姜昌年）、同母異父的弟弟爾冬陞也是藝人。
早於4歲時，他已開始做童星，曾演出《馬路小天使》、《街童》和《江山美人》等電影。後來，引導他入行的岳楓導演給他改了藝名「姜大衛」。
姜大衛19歲時，哥哥秦沛將他推薦給武術指導唐佳，因而加入邵氏電影公司擔任龍虎武師。因為在電影《金燕子》做動作替身的表現出色，得到張徹導演的賞識，安排他在《遊俠兒》首演男主角。
張徹曾指姜大衛的身手好，有天賦，學甚麼都很快上手。自《遊俠兒》後，姜大衛獲力捧為武打明星，走上演藝的康莊大道。
姜大衛憑《報仇》膺香港首位「亞太影帝」 自此專演大俠角色
1970年，姜大衛在電影《報仇》飾演為慘死哥哥報仇的關小樓，更憑該片成為香港首位奪得《亞洲影展》最佳男主角的演員。
他拍下很多武俠片，包括《保鑣》、《死角》、《十三太保》、《新獨臂刀》、《叛逆》、《刺馬》等數十部電影。其中1973年憑《叛逆》榮獲亞洲影展「最具性格演員」獎項。
姜大衛的俊俏外表，加上出色演技，令其大俠形象深入民心，而他也一直堅持只演武俠片做大俠。
為何如此堅持？他曾表示，以前聽師父（張徹導演）說，做好一個成功角色後，不要隨便作出轉變，要繼續演下去。
縱使1979年姜大衛由電影圈轉投電視圈，加盟麗的電視，他繼續演出武俠劇，例如《大內群英》、《武俠帝女花》等經典劇集。
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姜大衛拍無綫劇轉戲路 《再見亦是老婆》飾演拋妻棄子負心漢
1982年，麗的電視易手，改名亞洲電視，姜大衛間中仍有參與劇集演出。
直至1993年，他開始亮相無綫劇集。1994年演出《再見亦是老婆》，他不再做大俠，一改形形象飾演出軌丈夫。他的演出帶來驚喜，也令其人氣上升。
姜大衛一直對演藝工作不離不棄，更憑着豐富演出經驗和師父的鼓勵下，在1970至90年代執導多部電影，例如1981年電影《貓頭鷹》，是惡搞多個武俠電影的經典角色的無厘頭喜劇；1986年的《聽不到的說話》，講述聾啞扒手五人組的故事。姜大衛這些新嘗試的電影風格或內容，都是他的用心之作。
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1994年姜大衛全家移民加拿大，2007年回流返港後，他重投演藝工作，參演本地的電視劇及電影，也會演出內地的影視作品。
姜大衛由大俠到「綠葉」 仍會把握每一個演出機會
雖然姜大衛不再做主角，但他曾受訪時坦言，從來沒有視自己是「綠葉」。在每套劇、每個角色，即使只是一場戲，都會當自己是主角。「娛樂圈不可能永遠維持一線，從小在這行見慣高低起伏，不論是做大俠還是做綠葉，我都不在意別人怎樣看，只知道自己最大的興趣是演戲，所以會把握每一個演出機會。」
入行逾70年，姜大衛見證了香港影視圈的起落盛衰，仍一直熱愛演戲，不輕言退休，他更表示做到老學到老，每部劇都會學到新知識。他這種不斷前行的積極心態，尤其值得年輕人學習。