姜大衛成就香港首位亞太影帝 堅持演武俠片只為一個原因｜金像獎2024

姜大衛入行逾70年 首奪電影金像獎男配角 香港電影金像獎2024頒獎禮上，姜大衛憑《白日之下》中性格孤僻的失智院友「通伯」，首度獲得最佳男配角。 近年姜大衛經常在劇集中飾演富豪商人、院長、教授等角色，雖然不是主角，但憑着出色演技，都會令觀眾留下深刻印象。不過，姜大衛又豈只是「金牌綠葉」？ 伸延閱讀：金像獎2024｜《白日之下》：改編真實案件 揭露殘疾院舍黑幕

姜大衛4歲做童星 19歲做龍虎武師獲賞識做主角 姜大衛又名姜大偉，原名姜偉年，生於演藝世家。他的生父嚴化（原名姜克琪）和母親羅珍都是演員，哥哥秦沛（原名姜昌年）、同母異父的弟弟爾冬陞也是藝人。 早於4歲時，他已開始做童星，曾演出《馬路小天使》、《街童》和《江山美人》等電影。後來，引導他入行的岳楓導演給他改了藝名「姜大衛」。 姜大衛19歲時，哥哥秦沛將他推薦給武術指導唐佳，因而加入邵氏電影公司擔任龍虎武師。因為在電影《金燕子》做動作替身的表現出色，得到張徹導演的賞識，安排他在《遊俠兒》首演男主角。 張徹曾指姜大衛的身手好，有天賦，學甚麼都很快上手。自《遊俠兒》後，姜大衛獲力捧為武打明星，走上演藝的康莊大道。

姜大衛憑《報仇》膺香港首位「亞太影帝」 自此專演大俠角色

1970年，姜大衛在電影《報仇》飾演為慘死哥哥報仇的關小樓，更憑該片成為香港首位奪得《亞洲影展》最佳男主角的演員。 他拍下很多武俠片，包括《保鑣》、《死角》、《十三太保》、《新獨臂刀》、《叛逆》、《刺馬》等數十部電影。其中1973年憑《叛逆》榮獲亞洲影展「最具性格演員」獎項。

姜大衛由大俠到「綠葉」 仍會把握每一個演出機會 雖然姜大衛不再做主角，但他曾受訪時坦言，從來沒有視自己是「綠葉」。在每套劇、每個角色，即使只是一場戲，都會當自己是主角。「娛樂圈不可能永遠維持一線，從小在這行見慣高低起伏，不論是做大俠還是做綠葉，我都不在意別人怎樣看，只知道自己最大的興趣是演戲，所以會把握每一個演出機會。」 入行逾70年，姜大衛見證了香港影視圈的起落盛衰，仍一直熱愛演戲，不輕言退休，他更表示做到老學到老，每部劇都會學到新知識。他這種不斷前行的積極心態，尤其值得年輕人學習。